Bild: Немецкий футбольный союз хотел бы видеть Клоппа тренером сборной на ЧМ-2026

Немецкий футбольный союз хотел бы видеть главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа во главе сборной Германии на чемпионате мира 2026 года.

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