Bild: Немецкий футбольный союз хотел бы видеть Клоппа тренером сборной на ЧМ-2026
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По информации Bild, союз хочет предложить специалисту возглавить сборную в марте 2025 года и подготовить команду к чемпионату мира. Такой вариант рассматривается в случае ухода из национальной сборной Юлиана Нагельсманна.
26 января стало известно, что Клопп принял решение покинуть пост главного тренера «Ливерпуля» по окончании сезона-2023/24.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» предложил контракт Хаби Алонсо.