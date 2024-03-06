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Bild: Немецкий футбольный союз хотел бы видеть Клоппа тренером сборной на ЧМ-2026

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Немецкий футбольный союз хотел бы видеть главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа во главе сборной Германии на чемпионате мира 2026 года.
Bild: Немецкий футбольный союз хотел бы видеть Клоппа тренером сборной на ЧМ-2026
  • Gettyimages.ru

По информации Bild, союз хочет предложить специалисту возглавить сборную в марте 2025 года и подготовить команду к чемпионату мира. Такой вариант рассматривается в случае ухода из национальной сборной Юлиана Нагельсманна.

26 января стало известно, что Клопп принял решение покинуть пост главного тренера «Ливерпуля» по окончании сезона-2023/24.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» предложил контракт Хаби Алонсо.

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