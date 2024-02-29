TEAMtalk: «Ливерпуль» предложил контракт Хаби Алонсо
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По информации TEAMtalk, между клубом и представителями тренера уже состоялись позитивные переговоры. Специалист склоняется к возвращению на «Энфилд» в новом качестве.
Отмечается, что «Ливерпуль» предложил Хаби Алонсо трёхлетний контракт.
26 января стало известно, что Юрген Клопп принял решение покинуть пост главного тренера «Ливерпуля» по окончании сезона-2023/24.
Ранее сообщалось, что Хаби Алонсо на данный момент хочет возглавить «Ливерпуль».