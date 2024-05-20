Юрист Палюлин прокомментировал возможные меры поддержки для студенческих семей
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«Студенческой семьёй может считаться семья, в которой оба супруга получают среднее специальное или высшее образование и не имеют иного дохода, кроме стипендий», — поделился эксперт в беседе с RuNews24.
Он перечислил возможные меры поддержки для таких семей, среди них — выделение им комнат семейного типа в студенческих общежитиях, повышение стипендий до уровня прожиточного минимума, обеспечение общежитий социальной няней или яслями-садом.
В марте вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова выразила мнение, что в России необходимо закрепить статус студенческой семьи на федеральном уровне.