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Юрист Палюлин прокомментировал возможные меры поддержки для студенческих семей

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Преподаватель кафедры юридических и социально-гуманитарных дисциплин университета «Синергия», владелец юридического бюро «Палюлин и партнёры» Антон Палюлин высказался о будущем законе в поддержку студенческих семей, над которым в настоящее время идёт работа в Госдуме.
Юрист Палюлин прокомментировал возможные меры поддержки для студенческих семей
  • Gettyimages.ru

«Студенческой семьёй может считаться семья, в которой оба супруга получают среднее специальное или высшее образование и не имеют иного дохода, кроме стипендий», — поделился эксперт в беседе с RuNews24.

Он перечислил возможные меры поддержки для таких семей, среди них — выделение им комнат семейного типа в студенческих общежитиях, повышение стипендий до уровня прожиточного минимума, обеспечение общежитий социальной няней или яслями-садом.

В марте вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова выразила мнение, что в России необходимо закрепить статус студенческой семьи на федеральном уровне.

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