Кузнецова заявила о необходимости закрепления статуса студенческой семьи

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова выразила мнение, что в России необходимо закрепить статус студенческой семьи на федеральном уровне.

«Так, по опросам, 85% молодых людей считают, что заводить семью желательно до 25 лет. Но лишь треть девушек выходят замуж в студенческом возрасте. Поэтому нужно решить целый комплекс вопросов, связанных с принятием решения о рождении ребёнка. В том числе нужно установить федеральный статус студенческой семьи», — заявила она в беседе с «Парламентской газетой».

По её словам, уже есть региональные меры поддержки таких семей, но нужны и федеральные.

«И мы уже сейчас работаем над законодательным определением «студенческой семьи», — добавила Кузнецова.

Как отметила депутат, важную роль играет и инфраструктура, в том числе для студенческих семей.

«Мы неоднократно говорили на эту тему с Минобрнауки, и уже принято решение делать в корпусах, которые сейчас строят, семейные общежития. Кроме того, для студентов, у которых родились малыши, нужно предусматривать возможность присмотра за детьми», — уточнила она.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии рассказали о соцвыплатах для семей работников АПК.