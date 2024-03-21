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В Удмуртии рассказали о соцвыплатах для семей работников АПК

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Восемь семей работников агропромышленного комплекса в Удмуртии получили социальные выплаты на улучшение жилищных условий.
В Удмуртии рассказали о соцвыплатах для семей работников АПК
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

«Такой формат поддержки сельхозспециалистов — часть программы «Комплексное развитие сельских территорий», в прошлом году его получили 39 семей. Средний размер выплаты по сертификатам, выданным сегодня, — 1,6 млн рублей. Их можно потратить на покупку жилья или на строительство», — заявил глава республики Александр Бречалов.

Все семьи — многодетные. Они проживают в Дебесском, Завьяловском, Игринском, Малопургинском и Шарканском районах.

Ранее сообщалось, что в Уфе форум достижений АПК и выставка «АгроКомплекс» пройдут 26—29 марта.

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