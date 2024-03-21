В Удмуртии рассказали о соцвыплатах для семей работников АПК
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.
«Такой формат поддержки сельхозспециалистов — часть программы «Комплексное развитие сельских территорий», в прошлом году его получили 39 семей. Средний размер выплаты по сертификатам, выданным сегодня, — 1,6 млн рублей. Их можно потратить на покупку жилья или на строительство», — заявил глава республики Александр Бречалов.
Все семьи — многодетные. Они проживают в Дебесском, Завьяловском, Игринском, Малопургинском и Шарканском районах.
Ранее сообщалось, что в Уфе форум достижений АПК и выставка «АгроКомплекс» пройдут 26—29 марта.