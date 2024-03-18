В Уфе форум достижений АПК и выставка «АгроКомплекс» пройдут 26—29 марта
- РИА Новости
Об этом пишет интернет-издание «Сусанин».
В работе выставки и форума примут участие делегации из Китая, а также представители органов власти и бизнес-сообществ Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Нигерии.
В выставке примут участие 360 компаний из 37 регионов России. Общая площадь экспозиции превысит 18 тыс. кв. м. В частности, будут представлены 180 единиц сельхозтехники, а также продукция 50 крестьянских фермерских хозяйств и кооперативов.
Всего в рамках Агропромышленного форума пройдёт 25 отраслевых мероприятий для специалистов АПК.
Ранее портал RIA56 сообщал, что в Оренбургской области открыли приём заявок на компенсацию части затрат, связанных с сертификацией продукции агропромышленного комплекса, предназначенной на экспорт. Поддержка распространяется на широкий перечень продукции АПК, утверждённый Минсельхозом России.