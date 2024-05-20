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Выпускники ямальских школ отправятся на Кремлёвский бал и «Алые паруса»

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Лучшие выпускники ямальских школ отправятся в Москву на бал в Кремле и в Санкт-Петербург на «Алые паруса».
Выпускники ямальских школ отправятся на Кремлёвский бал и «Алые паруса»
  • globallookpress.com
  • © Evgeny Philippov

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу департамента образования округа.

«Заветные пригласительные получат отличники учёбы, победители конкурсов, олимпиад, научно-исследовательских конференций. Тридцать восемь ямальских выпускников воочию увидят красоту «Алых парусов» и «Кремлёвского бала», — говорится в сообщении.

Там уточнили, что на Кремлёвский бал в Москве поедут 13 ямальских выпускников — по одному из каждого муниципалитета, а на «Алые паруса» в Санкт-Петербург отправятся 25 одиннадцатиклассников.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО расширят программу стажировок для выпускников ведущих вузов России.

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