В ЯНАО расширят программу стажировок для выпускников ведущих вузов России

В правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа заявили о расширении программы стажировок для выпускников ведущих вузов России.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального кабмина.

Как отметили в окружном правительстве, систему подбора для стажировок молодых специалистов выстроят с учётом приоритетных сфер экономики округа.

«Упор будет сделан на кадры для образования: на Ямал будут привлекать преподавателей китайского языка для реализации проекта «Восточный вектор», учителей-предметников с высоким уровнем владения английским языком, которые будут работать с учениками билингвальных классов, педагогов кванториумов», — сказали в пресс-службе.

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