RT в Telegram
Подпишись

В ЯНАО расширят программу стажировок для выпускников ведущих вузов России

Короткая ссылка
В правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа заявили о расширении программы стажировок для выпускников ведущих вузов России.
В ЯНАО расширят программу стажировок для выпускников ведущих вузов России
  • Gettyimages.ru
  • © Tom Werner

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального кабмина.

Как отметили в окружном правительстве, систему подбора для стажировок молодых специалистов выстроят с учётом приоритетных сфер экономики округа.

«Упор будет сделан на кадры для образования: на Ямал будут привлекать преподавателей китайского языка для реализации проекта «Восточный вектор», учителей-предметников с высоким уровнем владения английским языком, которые будут работать с учениками билингвальных классов, педагогов кванториумов», — сказали в пресс-службе.

Ранее в Челябинской области назвали самые востребованные профессии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить