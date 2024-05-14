В ЯНАО расширят программу стажировок для выпускников ведущих вузов России
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального кабмина.
Как отметили в окружном правительстве, систему подбора для стажировок молодых специалистов выстроят с учётом приоритетных сфер экономики округа.
«Упор будет сделан на кадры для образования: на Ямал будут привлекать преподавателей китайского языка для реализации проекта «Восточный вектор», учителей-предметников с высоким уровнем владения английским языком, которые будут работать с учениками билингвальных классов, педагогов кванториумов», — сказали в пресс-службе.
Ранее в Челябинской области назвали самые востребованные профессии.