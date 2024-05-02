Названы самые востребованные профессии в Челябинской области

В Челябинской области назвали самые востребованные профессии.

Об этом, как сообщает URA.RU, рассказали в Контрольно-счётной палате региона.

По итогам I квартала 2024 года самыми востребованными оказались врачи, монтажники и овощеводы.

«Наиболее востребованными по итогам I квартала среди профессий служащих стали врачи с коэффициентом 256,5. Среди рабочих профессий первое место занял монтажник по железобетонным конструкциям (298), второе — стрелок (227,5), третье — овощевод (192)», — говорится в сообщении.

Также в число востребованных профессий вошли слесари по сборке металлоконструкций, осмотрщики вагонов, кузнецы-штамповщики, операторы птицефабрик и ферм, станочники.

Ранее количество вакансий с подработкой выросло на 42% перед майскими праздниками.