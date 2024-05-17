Reuters: Россия расширит присутствие на мировом рынке молочной продукции

Россия рассчитывает увеличивать экспорт своей молочной продукции по итогам 2024 года на 15-20% по сравнению с предыдущим годом, передаёт Reuters. По словам генерального директора Национального союза производителей молока Артёма Белова, Россия добьётся этого за счёт увеличения экспорта в Северную Африку и в Юго-Восточную Азию.

Россия планирует расширить своё присутствие на мировом рынке молочной продукции, увеличивая поставки на 15-20% в год и активно продвигаясь в арабские страны, сообщает Reuters со ссылкой на слова генерального директора Национального союза производителей молока Артёма Белова.

«Ежегодно российская молочная отрасль может демонстрировать темпы роста экспорта примерно на 15-20 процентов, но не исключено, что при благоприятных условиях рост может пойти в геометрической прогрессии», — заявил в интервью новостному агентству Белов.

По его словам, ежегодный экспорт молочных продуктов из России составляет $400 млн, то есть около 1% мирового рынка. До сих пор крупнейшими покупателями были Казахстан, Белоруссия, Узбекистан, Азербайджан, Армения, а также Китай. Но теперь Россия рассчитывает расширить экспорт в Северную Африку и Юго-Восточную Азию.

«В 2024 году Алжир может стать покупателем номер один и лидером по экспорту молочных продуктов. Этот рынок огромен и практически бездонен. Если нам удастся укрепить там свои позиции, мы сможем создать отдельные производственные мощности и построить фермы, которые будут нацелены на производство товаров исключительно для алжирского рынка. Это очень большой рынок, во много раз превышающий объём внутреннего производства в России», — уточняет Белов.