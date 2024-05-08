BFM TV: «изобретательный народ» — российские компании копируют западные бренды

После начала украинского конфликта многие европейские компании продали заводы в России, где по-прежнему производят те же товары, но с другой этикеткой, рассказывает BFM TV. Кроме того, российские производители научились копировать некоторые продукты, которые попали под санкции. Журналист телеканала побывал на кухне обычной россиянки и попробовал местный камамбер.

ФРАНЦУЗСКИЙ ЖУРНАЛИСТ: Здесь мы на вашей кухне. У вас есть всё необходимое для повседневной готовки? Например, этот кофе. Откуда он? Можете мне показать?

РОССИЯНКА: Я никогда не задавалась этим вопросом. Так, этот кофе… Да, видно, что написано по-русски. К тому же бренд теперь называется Monarch, а раньше был Jacobs. Это был немецкий или нидерландский бренд.

Как и производители этой пачки кофе, многие европейские бренды продали свои заводы российским компаниям, которым оставалось только изменить этикетку.

РОССИЯНКА: Хотя официально многие бренды ушли из России, у нас остались их заводы. Они продолжают производить примерно те же товары.

Местные компании также научились копировать некоторые продукты, которые больше нельзя импортировать в Россию.

ФРАНЦУЗСКИЙ ЖУРНАЛИСТ: Это камамбер, сделанный в России?

РОССИЯНКА: Да, но это не настоящий французский камамбер. Но всё же очень вкусный.

ФРАНЦУЗСКИЙ ЖУРНАЛИСТ: То есть российские компании научились производить камамбер?

РОССИЯНКА: Именно. Знаете, мы, русские, — очень изобретательный народ. Если мы что-то хотим, то всегда находим способ это получить. Давайте пробовать.

ФРАНЦУЗСКИЙ ЖУРНАЛИСТ: Итак. Очень похоже. Да, похоже.