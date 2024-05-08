BFM TV: «изобретательный народ» — российские компании копируют западные бренды
ФРАНЦУЗСКИЙ ЖУРНАЛИСТ: Здесь мы на вашей кухне. У вас есть всё необходимое для повседневной готовки? Например, этот кофе. Откуда он? Можете мне показать?
РОССИЯНКА: Я никогда не задавалась этим вопросом. Так, этот кофе… Да, видно, что написано по-русски. К тому же бренд теперь называется Monarch, а раньше был Jacobs. Это был немецкий или нидерландский бренд.
Как и производители этой пачки кофе, многие европейские бренды продали свои заводы российским компаниям, которым оставалось только изменить этикетку.
РОССИЯНКА: Хотя официально многие бренды ушли из России, у нас остались их заводы. Они продолжают производить примерно те же товары.
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