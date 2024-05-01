Die Zeit: европейский экспорт в Россию снова процветает

Европейская таможенная статистика фиксирует тысячепроцентный рост торговли со странами-соседями России. Большинство экспертов полагает, что речь идёт о скрытых поставках в Россию. Учитывая это, сообщает Die Zeit, можно говорить о восстановлении минимум трети европейского экспорта в Россию.

Санкции против России задумывались как одно из главных средств давления на Россию, но таможенная статистика показывает, что, несмотря на украинский конфликт, «европейский экспорт в Россию снова процветает». Немецкая Die Zeit констатирует, что «поток товаров не иссяк, а достигает России другими путями, особенно через более маленькие соседние страны, такие как Киргизия, Армения, Грузия или более крупного соседа — Казахстан».

Таможенная статистика ЕС показывает «едва скрываемые торговые потоки между Россией, с одной стороны, и крупными индустриальными странами Запада, с другой». Так, торговля между ЕС и Арменией между 2021 и 2023 года выросла на 260% до $2 млрд, между ЕС и Киргизией на почти 1000%, c $0,3 млрд до 2,9 млрд, поставки в Казахстан удвоились и достигли $13 млрд. «Проблема известна европейским политикам и чиновникам», — пишет немецкая газета. Из Брюсселя в Среднюю Азию был послан «уполномоченный по санкциям» Дэвид О'салливан, но «с тех пор проблема только выросла».

«Если сложить дополнительные объёмы торговли со всеми странами, Россия уже компенсировала около трети утраченной прямой торговли с Европой в прошлом году», — заявляет Робин Брукс, изучающий антироссийские санкции в Брукингском институте в Вашингтоне. При этом большую часть скрытого европейского экспорта составляют «транспортные средства, запчасти, электроника, машины». «Не исключено, что часть из них окажется и в армии», — возмущается Брукс.

Показательна, например, немецкая торговля с Киргизией, которая между 2021 и 2023 выросла на 1500%, с $45 млн до $772 млн. Хотя наиболее крупные позиции — это не военные товары, такие как мебель, бытовая техника и автомобили, но есть «и детали для электродвигателей и приборов, инструменты, полупроводники и транзисторы — именно те электрокомпоненты, которые имеют огромное значение для российской оборонной промышленности». Данные торговой статистики ЕС подтверждают некоторые обвинения Киева, который заявляет, что находит западные детали в российских БПЛА и ракетах.

Сами западные фирмы отвергают эти обвинения или оправдываются тем, что не могут отследить перепродажи своих товаров. «Немецкие экспортные компании делают огромные усилия, чтобы избежать уклонения от санкций, но они не могут полностью исключить возможность того, что торговцы из третьих стран перенаправляют подпадающие под санкции товары», — комментирует ситуацию для Die Zeit пресс-секретарь Восточного комитета германской экономики. По его словам, все поставки товаров двойного назначения на восток сопровождаются параграфом, запрещающим перепродажу в России, но «это не приносит полной гарантии».

Попытки надавить на страны, перепродающие товары в Россию тоже не приносят эффекта. Большинство из них заявляют, что учитывают просьбы европы, но подчёркивают, что не готовы разорвать торговые отношения с Россией.