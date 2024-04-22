Le Parisien: санкциям вопреки — Россия до сих пор закупает французскую электронику для бортов высокопоставленных чиновников

Несмотря на введённые Западом ограничения, Москва по-прежнему закупает во Франции системы управления бортовой электроникой для самолётов, на которых летают российские чиновники самого высокого уровня — включая президента Владимира Путина, стало известно Le Parisien. Как выяснили журналисты издания, оборудование поставляет французская компания PGA.

Французский бизнес, несмотря на действующие в отношении Москвы масштабные санкции, продолжает поставлять России бортовое радиоэлектронное оборудование, которым оснащаются самолёты первых лиц страны. Об этом сообщает Le Parisien со ссылкой на «разоблачителя».

По информации издания, поставки осуществляет предприятие под названием PGA, базирующееся в городе Шатору (департамент Эндр) и являющееся французским филиалом американской компании Astronics. PGA наладила коммерческие отношения с Россией уже давно — она не один год поставляет в страну системы управления бортовой электроникой, которые устанавливаются на Ил-76 и SSJ 100 многих высокопоставленных российских чиновников, включая Сергея Шойгу и даже Владимира Путина. Между тем, как поведал источник Le Parisien, связанный с компанией, после введения против России жёстких экономических мер в связи с её операцией на Украине рвать отношения с одним из своих главных клиентов руководство PGA не стало, продолжив поставлять оборудование и запчасти, а также осуществлять техобслуживание своих систем.

По словам источника, на заказах, поступивших от Москвы после февраля 2022-го, французская компания успела заработать от €4 млн до €5 млн. Ранее поставки осуществлялись через Армению: запчасти доставлялись на одну из старых советских авиабаз, куда предварительно перегонялись самолёты, после чего российские инженеры проводили все необходимые работы под дистанционным руководством специалистов PGA. Между тем из-за охлаждения армянско-российских отношений схему пришлось подкорректировать — отныне Армения выполняет роль перевалочного пункта, через который оборудование доставляется уже непосредственно в Россию. Плату за свои услуги PGA получает через банки ОАЭ.

Как подчеркнул источник Le Parisien, он сам неоднократно пытался уведомить власти и спецслужбы Франции о существовании такой схемы обхода санкций, однако до недавних пор не обращал внимания на PGA. Впрочем, недавно в руководстве компании прошли серьёзные перестановки — а это может говорить о том, что французские силовики всё же заинтересовались предприятием.