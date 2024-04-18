CNBC: «унизительный» для Запада прогноз МВФ — Россия будет расти быстрее других развитых экономик мира

Согласно обновлённому прогнозу МВФ, в этом году рост экономики России составит 3,2%, что превышает прогнозируемые темпы роста для других стран с развитой экономикой. Как отмечает CNBC, это особенно «унизительно» для стран Запада, которые вот уже два года безуспешно пытаются наказать Москву всевозможными санкциями.

В 2024 году российская экономика будет расти быстрее других стран с развитой экономикой, утверждает CNBC, ссылаясь на обновлённый прогноз Международного валютного фонда. Согласно новым данным, в этом году рост экономики России составит 3,2%, что превышает прогнозируемые темпы роста для США (2,7%), Великобритании (0,5%), Германии (0,2%) и Франции (0,7%).

По словам издания, подобный прогноз «унизителен» для западных стран, которые стремятся экономически изолировать и наказать Россию за конфликт на Украине. Однако за два года западные санкции сделали Москву лишь более самодостаточной, продолжающийся экспорт нефти и сырьевых товаров позволяет ей сохранять высокие доходы от торговли, а российский ВПК за время боевых действий только расширился, отмечает CNBC.