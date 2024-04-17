Бразильский аналитик: Россия и Китай предлагают миру равенство и дипломатию, а США — вечные войны

Один из секретов успеха России и Китая на мировой арене заключается в том, что эти страны прекрасно понимают: сотрудничество должно быть основано на взаимоуважении и равенстве. При этом, как отмечает журналист и геополитический аналитик Пепе Эскобар в интервью Дэнни Хайфону, США остаются верны идее своей исключительности и любви к бесконечным войнам — а это вряд ли будет вызывать уважение других стран.
ПЕПЕ ЭСКОБАР, бразильский журналист и геополитический аналитик:Многополярный мир, к которому мы движемся и который пытаемся сформировать, основан на взаимном уважении, в частности на том, что ни одна культура не превосходит другие. А всё это по своей сути является крайней противоположностью идее исключительности и менталитету бесконечных войн. Я бы сказал, что это ключевой элемент, вызывающий уважение к Китаю практически всех сторон.
А что касается России, точки зрения российской дипломатии, которая также подчёркивает взаимное уважение и новый порядок, основанный на равенстве суверенных субъектов, — люди также инстинктивно понимают, что это абсолютная противоположность тому, чем они живут сейчас или жили в течение последних 75 лет.
Так что эти культурные элементы, я бы сказал, особенно важны для анализа относительного успеха России и Китая на мировой арене. В частности, когда люди по всему миру сравнивают это с тем, что эта империя (США. — ИноТВ) может им предложить или предлагала раньше. Сейчас она может предложить меньше, чем ничего. Кроме, разве что, разжигания конфликтов тут и там.
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