Американский конгрессмен: внешняя политика Байдена — это сплошная катастрофа

При Байдене всё идёт наперекосяк, уверен конгрессмен Байрон Дональдс. В интервью Newsmax он заявил, что нынешний президент всё развалил из-за своей слабости, а американский народ потерял образ лидера, к которому всегда стремился. Поэтому необходимо вернуть политику Трампа, при котором даже Ближний Восток был более безопасным местом.

Я думаю об этом всём ровно то, что думаю о президентстве Байдена в целом. Джо Байден — мастер создавать катастрофы. При этом президенте всё идёт наперекосяк. Теперь ещё иранцы яростно нападают на государство Израиль, и их, похоже, никак не остановить, и единственный ответ — это одно слово? (от Байдена. — ИноТВ).

Ну этого просто недостаточно. Администрации Байдена пора изменить курс, принять все санкции, всю политику и всю позицию администрации Байдена. Потому что тогда-то иранцы были под контролем, Ближний Восток был более безопасным местом, а израильтяне и другие арабские государства Ближнего Востока двигались, вообще-то, к миру.

И я полагал, что это как раз и является целью каждого американца. Джо Байден вёл себя очень слабо с иранцами. Точно так же, как и с Советским Союзом… Простите, с русскими и китайцами.

Получается, что мы оказались в этой ситуации только потому, что президент Соединённых Штатов, во-первых, слаб, а во-вторых, его нигде не видно на государственном уровне. Это не тот образ лидера, к которому стремится американский народ.

У нас был настоящий образ лидера при президенте Трампе, и нам однозначно нужно это вернуть в Белый дом.

Дата выхода в эфир 15 апреля 2024 года.