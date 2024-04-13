Американский генерал в отставке: при Байдене США раз за разом утрачивали свой потенциал сдерживания

21:54
Эвакуация началась в селах Кетовского муниципального округа Курганской области
Администрация Кетовского муниципального округа Курганской области заявила о начале превентивной эвакуации жителей четырёх местных сёл.
21:46
В Петербурге направили 3,82 млрд рублей на модернизацию поликлиник
В Санкт-Петербурге направили более 3,82 млрд рублей на модернизацию поликлиник, что почти на 265 млн больше, чем в 2023 году.
21:46
Томшин объяснил, почему отдал бронзовую медаль эстафеты Юрловой-Перхт
Биатлонист Василий Томшин объяснил, почему он и Анастасия Батманова отдали свои медали эстафеты на этапе Кубка Содружества в Мурманске Екатерине Юрловой Перхт.
21:42
В Татарстане более 430 семей получили жильё по программе «Молодая семья»
В Татарстане 432 семьи получили жильё по программе «Молодая семья» в 2023 году. В настоящее время открыта заявочная кампания на получение госвыплат в 2025 году.
21:42
Пытавшийся поджечь владимирский кабмин мог быть под влиянием мошенников
Губернатор Владимирской области Александр Авдеев заявил, что мужчина, который попытался бросить баллончик с легковоспламеняющейся смесью около здания правительства региона, мог быть под влиянием мошенников, предположительно, с Украины.
21:37
Единый день открытых дверей для старшеклассников в Москве пройдёт 20 апреля
Старшеклассники московских школ в единый день открытых дверей 20 апреля в кластерах федерального проекта «Профессионалитет» смогут узнать об актуальных программах обучения.
21:31
Al Jazeera: США считают, что Иран атакует Израиль утром 14 апреля
В Соединённых Штатах полагают, что Иран может атаковать Израиль утром 14 апреля, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на американского чиновника.
21:31
В рамках проекта «Потерялся? Не уходи!» в Москве помогли 33 заблудившимся детям
Сотрудники московского транспорта помогли 33 заблудившимся детям в рамках проекта «Потерялся? Не уходи!».
21:29
ЦСКА вырвал ничью в матче с «Локомотивом», отыгравшись с 1:3
«Локомотив» и ЦСКА сыграли вничью в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
21:26
Специалист Исказиев рассказал о плюсах использования ИИ в образовании
Ренат Исказиев, руководитель программы «Цифровые навыки и компетенции» благотворительного фонда «Вклад в будущее», рассказал о плюсах использования искусственного интеллекта (ИИ) в образовании.
21:26
Два грузовых парома столкнулись на Волге в Татарстане
Приволжская транспортная прокуратура проводит проверку по факту столкновения двух грузовых паромов на Волге в Татарстане.
21:16
Глава Владимирской области рассказал о попытке поджога здания правительства
Губернатор Владимирской области Александр Авдеев рассказал об инциденте, в ходе которого мужчина попытался бросить баллончик с легковоспламеняющейся смесью около здания правительства региона.
21:10
В Минздраве ЛНР рассказали о состоянии пострадавших от обстрела ВСУ
В Минздраве ЛНР заявили, что состояние пострадавших при ракетном обстреле ВСУ машиностроительного завода в Луганске оценивается как тяжёлое и крайне тяжёлое.
21:05
Аршавин: «Зенит» делает хороший шаг к шестому чемпионству подряд
Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин считает, что после победы над «Краснодаром» в 24-м туре РПЛ сине-бело-голубые сделали шаг к шестому чемпионству подряд.
20:55
ХАМАС призвало Аббаса немедленно прекратить координацию с Израилем
Глава ХАМАС на Западном берегу Захер Джабарин в заявлении телеканалу Al Jazeera призвал президента Палестины Махмуда Аббаса немедленно прекратить координацию с Израилем в сфере безопасности.
20:50
Самоделкина — о переходе в Казахстан: хочу выйти на международную арену, оправдать ожидания родителей
Фигуристка Софья Самоделкина рассказала о переходе в сборную Казахстана.
20:44
Один человек погиб и трое пострадали при ударе ВСУ по городу Алёшки
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что один человек погиб и трое пострадали при ударе украинских военных по городу Алёшки.
20:39
Власти заявили о росте уровня воды около Оренбурга и падении возле Орска
Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области заявила о росте уровня воды около Оренбурга и падении возле Орска.
20:36
Олусегун считает, что «Краснодар» ещё может бороться за победу в РПЛ
Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун считает, что команда ещё находится в гонке за чемпионство в РПЛ.
20:30
Израиль направит дополнительных военных на Западный берег из-за столкновений
Армия Израиля сообщила, что направляет на Западный берег реки Иордан дополнительные войска из-за столкновений еврейских поселенцев с палестинцами.
20:20
Балицкий: число погибших в результате атаки ВСУ на Токмак выросло до 11
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что число погибших в результате атаки ВСУ на Токмак выросло до 11.
20:15
УНИКС одержал победу над ЦСКА и впервые стал победителем чемпионата Единой лиги ВТБ
УНИКС в Казани победил московский ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ.
20:05
Байден прервал выходной из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке
Президент США Джо Байден прервал выходной и отправился в Белый дом из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.
20:01
Профессор Ягудина посоветовала не хранить лекарства в ванной комнате
Доктор фармацевтических наук, профессор, завкафедрой организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова Роза Ягудина рассказала, как лучше всего хранить лекарства.
20:00
Мусаев — о поражении от «Зенита»: соперник очень высокого уровня, не прощает
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал поражение от «Зенита» в матче 24-го тура РПЛ.
19:55
Ветеринар Сиротина призвала не гладить кошек против шерсти
Ветеринар, фелинолог Ангелина Сиротина посоветовала не гладить кошек против шерсти.
19:52
«Роскосмос» показал подтопленный Орск на спутниковых снимках
Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала спутниковые снимки, позволяющие оценить паводковую обстановку в Орске Оренбургской области.
19:51
Специалист Мехтиев посоветовал вести учёт доходов и расходов
Основатель сервиса «Кредчек» и член наблюдательного совета Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев рекомендовал вести учёт доходов и расходов.
19:46
Семак рассказал, что мотивировало «Зенит» во время игры с «Краснодаром» в РПЛ
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что мотивировало команду в матче 24-го тура РПЛ с «Краснодаром».
19:44
Специалист Становкин рассказал, как планировать путешествие на автомобиле весной
Директор по коммуникациям МТС Travel Сергей Становкин дал рекомендации по планированию путешествий на автомобиле.
19:40
Школьники в Орске вернутся к очному обучению с 15 апреля
Школьники в пострадавшем от паводков Орске Оренбургской области начнут учиться в очной форме с 15 апреля.
19:37
В филиале Музея Победы отреставрировали речной артиллерийский бронекатер «Шмель»
В музее «Главные оружейные реликвии армии» (филиал Музея Победы на Поклонной горе) завершили реставрацию речного артиллерийского бронекатера «Шмель».
19:32
На выставке «Россия» открыли сезон форумов платформы «Росмолодёжь.События»
На выставке-форуме «Россия» в Москве открыли сезон форумов платформы «Росмолодёжь.События». Мероприятие прошло оффлайн и онлайн в 27 регионах.
19:31
Прервалась 17-матчевая беспроигрышная серия «Краснодара» в домашних матчах в РПЛ
«Краснодар» прервал 17-матчевую беспроигрышную серию в домашних матчах в Российской премьер-лиге (РПЛ).
19:29
ТАСС: среди погибших в ДТП с микроавтобусом в Дагестане — двое детей
Двое детей оказались в числе погибших в результате ДТП с микроавтобусом и легковым автомобилем в дагестанском селе Касумкент.
19:24
Инженер Миронов дал советы по выбору участка под дачу
Основатель инженерно-строительной компании «ТутУдобно» Евгений Миронов заявил, что лучшим временем для подбора участка под строительство является момент таяния снега.
19:19
Врач Муртазина посоветовала заниматься физической активностью не менее трёх раз в неделю
Аделина Муртазина, врач — эндокринолог-диетолог, нутрициолог, специалист в области превентивной антивозрастной медицины, эксперт компании Solgar, рекомендовала заниматься физической активностью не менее трёх раз в неделю.
19:17
Дивеев не сыграет с «Локомотивом» в РПЛ из-за вирусной инфекции
Врач московского ЦСКА Эдуард Безуглов сообщил, что защитник Игорь Дивеев пропустит матч 24‑го тура РПЛ с «Локомотивом».
19:17
Лавров обсудил с главой МИД Ирана удар Израиля по иранскому консульству
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили удар Израиля по иранскому консульству.
19:13
Диетолог Кузнецова рассказала о полезных свойствах сухофруктов
Врач-диетолог сети клиник «Поликлиника.ру» Татьяна Кузнецова рассказала, какими полезными свойствами обладают сухофрукты.
19:08
Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Дагестане
Три человека получили смертельные травмы в результате аварии с участием микроавтобуса и грузовика в Сулейман-Стальском районе Дагестана.
19:05
Эвакуацию проводят в трёх курганских сёлах в Притобольном мунокруге
Жителей сёл Межборное, Утятское и Нагорское Курганской области превентивно эвакуируют из-за ситуации с паводком. Вода заходит на улицы населённых пунктов.
19:03
Гастроэнтеролог Левитская рассказала о причинах развития гастрита
Гастроэнтеролог клиники DocMed Анастасия Левитская рассказала о возможных причинах развития гастрита.
19:01
«Зенит» победил «Краснодар» и укрепил своё лидерство в РПЛ
«Зенит» победил «Краснодар» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
18:55
«Манчестер Сити» победил «Лутон» и возглавил турнирную таблицу АПЛ
«Манчестер Сити» победил «Лутон Таун» в матче 33-го тура чемпионата Англии по футболу.
18:52
Гросси приветствовал решение о переводе всех блоков ЗАЭС в «холодный останов»
Решение перевести все энергоблоки Запорожской АЭС (ЗАЭС) в режим «холодного останова» — положительное. Об этом заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
18:46
Сдавшиеся украинские солдаты: в плену условия лучше, чем в ВСУ
Минобороны России опубликовало видео с допросом сдавшихся украинских военных. Солдаты заявляют, что в плену условия лучше, чем в ВСУ.
18:36
Поткин: Непомнящему во многих партиях Турнира претендентов сопутствует удача
Тренер российского шахматиста Яна Непомнящего Владимир Поткин считает, что его подопечному во многих партия Турнира претендентов сопутствует удача.
18:35
Власти: в Оренбурге в настоящий момент максимальный пик паводка
Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области заявила, что в настоящий момент в Оренбурге максимальный пик паводка.
18:25
Число раненых при обстреле ВСУ Горловки достигло восьми, среди них есть ребёнок
Количество жителей Горловки в Донецкой Народной Республике, пострадавших в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины, увеличилось до восьми.