France 24: удар Ирана по Израилю вызовет невиданное возгорание Ближнего Востока

В Израиле всерьёз обеспокоены потенциальным ответным ударом со стороны Ирана, который собирается расквитаться с Тель-Авивом за нападение на его консульство в Сирии. По информации американской разведки, исламская республика может атаковать еврейское государство в ближайшие сутки, что приведёт к масштабному обострению ситуации в регионе, сообщает France 24.

С самыми последними подробностями из Иерусалима корреспондент France 24 Ирис Маклер. Ирис, очевидно, что беспокойство по поводу ответного нападения со стороны Ирана растёт. Какое там настроение? Беспокоятся ли люди по этому поводу?

ИРИС МАКЛЕР, корреспондент France 24: Люди очень встревожены. Я была в отъезде, и, когда вернулась, я почувствовала разницу. До этого обеспокоенность по поводу Газы, обострения ситуации с Ливаном на севере и на Западном Берегу. Но теперь только и говорят о том, что иранская атака, о которой сообщают разные источники — американская и израильская разведки, — действительно неизбежна.

Израильтяне видят, что Франция и США предупреждают своих сотрудников, находящихся здесь, и это усиливает их тревогу. Их беспокоит две вещи. Во-первых, очевидно, сможет ли это нападение им навредить. Во-вторых, о каком повышении напряжённости идёт речь, потому что мы не видели подобного в текущем конфликте или вообще не видели.

Хотелось бы напомнить зрителям о географии: Израиль и Иран не являются соседними государствами. Ирану придется запускать свои ракеты через Ирак и Иорданию, чтобы достичь Израиля. Но мы видели, что во время этой войны Йемен предпринимал подобное из своего региона в Красном море. Так что это возможно.

Это пугает. И если Израиль нанесёт ответный удар по Ирану, как он грозится, если на них нападут, тогда это будет всё… это вызовет масштабное возгорание конфликта, и он будет совсем другого порядка, чем всё, что мы видели до сих пор, каким бы ужасным оно ни было.

Да, Ирис, как вы говорите, не только много беспокойства, но и много неопределённости. Насколько вероятно нападение на самом деле, учитывая последствия, которые оно может иметь?

ИРИС МАКЛЕР: Это вопрос, который задают все, поскольку мы только что увидели сегодняшний отчёт американской разведки, в котором говорится, что атака неизбежна в течение следующих 24—48 часов. Вчера мы сообщили на France 24, что США попросили своих ближневосточных союзников: Саудовскую Аравию, Ирак и ОАЭ — отправить сообщения Ирану и попросить его уменьшить давление и снизить напряжённость, поскольку ответ может быть как со стороны Израиля, так и со стороны Соединённых Штатов.

Сегодня в некоторых газетах мы видим сообщения, согласно которым Иран говорит о том, что он отреагирует на нападение на его консульство 1 апреля. Но он может нанести ответный удар не со своей территории.

Дата публикации 12 апреля 2024 года.