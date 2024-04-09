«Так хочет господин Нетаньяху» — полковник Макгрегор о возможной войне США с Ираном
Позволим ли мы втянуть себя в войну, если Израиль предпримет дальнейшие действия, которые потребуют нашего участия?
ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке: С таким спикером, как Майк Джонсон, я уверен, что мы только и делаем, что весело шагаем навстречу войне с Ираном.
Звучит не особо обнадёживающе…
ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Но именно этого от нас и хотят израильское правительство и господин Нетаньяху. Давайте будем откровенны. Он (Майк Джонсон. — ИноТВ) полностью принадлежит произраильскому лобби. Это факт. И он не «одинокий рейнджер» — есть множество людей, которые по глупости считают, что получат от этого выгоду.
Они вспоминают 1991 или 2003 год, думая, мол, если я буду это поддерживать, то, когда всё закончится, я получу выгоду. Эти конкретные действия я бы поддерживать не стал, просто потому, что существует очень высокая вероятность втягивания в конфликт России, затем Турции, а в конечном итоге и Китая. Почему? Потому что, скорее всего, в результате вы просто очень быстро потеряете доступ к Ормузскому проливу.
Дата выхода в эфир 09 апреля 2024 года.
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