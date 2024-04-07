Глава МИД Британии: поддержка Израиля Великобританией не безусловна и зависит от соблюдения гуманитарного права
Министр иностранных дел Дэвид Кэмерон предупредил, что поддержка Великобритании в адрес Израиля зависит от соблюдения международного гуманитарного права, сообщает Reuters.
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