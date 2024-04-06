Обозреватель The Hill: Израиль проиграл войну в Газе, потому что потерял симпатии людей

После нападения боевиков ХАМАС симпатии всего мира были на стороне Израиля, однако жестокость, проявленная им в Газе, заставляет людей сопереживать арабскому населению, пишет в свой статье экс-дипломат Кен Брилл. Он требует от Вашингтона проявить твёрдость в отношениях с союзником и принудить его к мирным переговорам.
Нетаньяху проиграл войну в секторе Газа, пишет американский дипломат Кен Брилл. Официальные лица США постоянно заявляли, что поддерживают право Израиля на самооборону. Но несколько месяцев назад военная кампания Израиля в секторе Газа перестала быть направлена на самооборону и превратилась в месть.
Изображения, казалось бы, бессмысленных разрушений, сообщения о смертях от голода и растущем риске голода, а также блокпосты, которые Израиль создаёт для гуманитарных групп, Организации Объединённых Наций и даже его собственных союзников, которые пытаются доставить жизненно важную помощь, создали мнение о том, что Израиль, а не ХАМАС, является проблемой в Газе. Недавнее нападение на хорошо заметную с воздуха гуманитарную колонну World Central Kitchen лишь укрепило людей в этом мнении. За уровень жестокости, которую израильские силы причинили Газе, придётся заплатить, предупреждает автор.
Нападение Израиля на город Рафах, которое приведёт к массовым жертвам, нанесёт ущерб Байдену внутри страны и подорвёт интересы США во всём мире, а не только на Ближнем Востоке. Это также заблокирует цель Байдена по проведению региональных переговоров под руководством США по решению израильско-палестинской проблемы на основе двух государств и приведёт к опасной изоляции Израиля на региональном и глобальном уровнях, уверен Брилл.
США более чем выполнили свои обязательства перед союзником. Настало время проявить жёсткость ради любви, чтобы помочь Израилю выбраться из ямы, которую Нетаньяху хочет продолжать копать в секторе Газа, и сохранить возможность долгосрочных мирных переговоров.
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