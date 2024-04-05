Politico: США предупредили Израиль — терпение Вашингтона почти на исходе

Официальные лица США предупредили своих израильских коллег о том, что из-за военных действий Израиля их терпение уже почти на исходе, сообщает Politico. Это предупреждение от американских политиков стало «кричащим неоновым знаком», который ясно показал, насколько Америку нервирует недавний израильский удар, в результате которого погибли сотрудники западной гуманитарной организации.
Высшие должностные лица США в весьма резких выражениях предупредили израильское правительство, что из-за действий Израиля в секторе Газа их терпение почти на исходе, пишет Politico.
Американский президент Джо Байден и его высокопоставленные помощники заявили, что рассмотрят возможность изменения своей политики в отношении Израиля, если последний не уделит больше внимания гуманитарному кризису, который порождают его военные действия.
Даже бывший глава Белого дома Дональд Трамп публично выразил своё мнение, заявив, что Израиль проигрывает пиар-битву и должен поскорее закончить конфликт.
Эти заявления стали для израильской стороны «кричащим неоновым знаком» от американских политиков, который ясно показал, насколько их нервирует израильский удар, в результате которого погибли семь сотрудников неправительственной организации «Всемирная центральная кухня» (World Central Kitchen), в том числе один американец. Всё это говорит о серьёзном изменении подхода к союзнику, с которым американские официальные лица обычно старались быть в полном согласии.
Этот сдвиг произошёл на фоне растущего внутреннего разочарования среди чиновников Белого дома из-за хода войны на Ближнем Востоке, а также на фоне продолжающихся дебатов среди окружения президента США по поводу того, как лучше поступить с ухудшающимися отношениями с израильским правительством, особенно после недавнего удара по сотрудникам гуманитарной организации.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящий момент основная потенциальная сфера для диалога между Россией и Соединёнными Штатами — это вопросы, связанные со стратегической безопасностью.
Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили сообщил, что планирует провести встречу с руководством Объединённого мира борьбы (UWW) для обсуждения недопуска олимпийских чемпионов Абдулрашида Садулаева и Мусы Евлоева.
Президент России Владимир Путин при первой возможности позвонит губернатору Мурманской области Андрею Чибису, на которого недавно было совершено покушение, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Депутат Госдумы Султан Хамзаев попросил Следственный комитет РФ проверить заявление президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни».
Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Джереми Лоуренс заявил, что более 7 тыс. палестинцев, предположительно, погибли под руинами зданий в секторе Газа в дополнение к уже объявленным погибшим в результате авиаударов Израиля.
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев дал интервью политическому обозревателю ВГТРК Павлу Зарубину, в котором рассказал об итогах расширенной коллегии ведомства с участием президента России Владимира Путина.
Спецслужбы США, вопреки собственным законам, используют журналистов как своих агентов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в годовщину задержания обвиняемого в шпионаже американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича.