Hill: Белый дом «возмущён» израильским ударом по гуманитарным работникам, но помогать Израилю не перестанет

Администрация Байдена выразила возмущение в связи с гибелью в секторе Газа гуманитарных работников, которые попали под удар израильской армии, сообщает The Hill. Между тем в Вашингтоне дали понять, что несмотря на этот инцидент США продолжат оказывать поддержку Израилю в его войне с ХАМАС.
Белый дом во вторник назвал «символом более серьёзной проблемы» израильский удар, в результате которого в секторе Газа погибли сотрудники неправительственной организации «Всемирная центральная кухня», сообщает The Hill.
Между тем официальные лица США дали понять, что этот инцидент никак не скажется на поддержке Израиля со стороны Вашингтона в его войне против ХАМАС.
В частности, координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил на пресс-брифинге, что администрация была «возмущена», узнав об израильском ударе, в результате которого погибли гуманитарные работники, раздававшие продовольствие гражданским лицам в секторе Газе.
«Мы ожидаем, что будет проведено более широкое расследование, причём быстро и всесторонне. Мы надеемся, что результаты расследования будут обнародованы, а виновные будут привлечены к ответственности», — заявил Кирби.
Он напомнил, что в нынешнем ближневосточном конфликте погибло уже более 200 гуманитарных работников.
При этом Кирби добавил, что США продолжат поддерживать израильскую армию, как они это делали с тех пор, как ХАМАС развязал войну своими атаками в октябре прошлого года, в результате которых погибло более 1100 израильтян.
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