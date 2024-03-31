WP: американский конгрессмен призвал подходить к Газе, как к Хиросиме и Нагасаки

Член палаты представителей Тим Уолберг предложил для борьбы с ХАМАС применить в Газе ядерное оружие, как это было сделано в Хиросиме и Нагасаки, пишет The Washington Post. Впрочем, в офисе политика утверждают, что он говорил метафорически, чтобы «показать необходимость скорейшего разгрома» Израилем ХАМАС.

Член палаты представителей конгресса США от Республиканской партии Тим Уолберг предложил в Газе для борьбы с ХАМАС применить ядерное оружие, подобно тому, как это было сделано в Хиросиме и Нагасаки во время Второй мировой войны, пишет The Washington Post.

Уолберг заявил, что Вашингтон «не должен тратить ни копейки на гуманитарную помощь» сектору Газа. «Это должно быть похоже на Нагасаки и Хиросиму. Покончим с этим побыстрее», — заявил республиканец на встрече с избирателями.

Впрочем, в офисе политика уточнили, что он говорил метафорически, чтобы показать необходимость скорейшего разгрома Израилем ХАМАС, что «является лучшим шансом спасти жизни в долгосрочной перспективе и единственной надеждой на достижение постоянного мира в регионе».

После Газы Уолберг также упомянул Украину, призвав «поскорее покончить» с конфликтом в стране. «Вместо того чтобы 80 процентов территории Украины использовалось в гуманитарных целях, чтобы нанести полное поражение России, должно быть использовано от 80 до 100 процентов — если это то, что мы хотим сделать», — добавил политик.

Как отмечает The Washington Post, подход американского правительства к войне в Газе стал главной политической проблемой на 2024 год. В штате Мичиган, который в конгрессе представляет Уолберг, проживает одно из крупнейших в стране арабских и мусульманских сообществ, насчитывающее около 300 тыс. человек.

В связи с этим представители Демократической партии поспешили воспользоваться комментариями республиканца, выступив с критикой в его адрес. Так, член палаты представителей Дэниел Килди назвал высказывания «ужасающими и шокирующими», а его коллега Элисса Слоткин призвала Уолберга «взять свои слова обратно и попытаться поставить себя на место многих жителей Мичигана, которые видят свою вину в жертвах в Газе».