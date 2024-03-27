Foreign Affairs: США терпят провал на Ближнем Востоке, пытаясь менять его с помощью насилия
Внешняя политика США на Ближнем Востоке продолжает терпеть неудачу. Попытка страны добиться долгосрочного мира в регионе оказалась тщетной, свидетельством чему служат участившиеся с началом войны в Газе нападения на американские базы в Ираке, за которыми стоят проиранские организации, пишет обозреватель Foreign Affairs Ренад Мансур.
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