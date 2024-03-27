Foreign Affairs: США терпят провал на Ближнем Востоке, пытаясь менять его с помощью насилия

Ближневосточный курс Вашингтона раз за разом испытывает неудачу. Причиной тому стремление американских властей добиться в регионе перемен грубой силой и экономическим принуждением, в то время как ему требуются комплексные социально-политические реформы, пишет обозреватель Foreign Affairs Ренад Мансур.

Внешняя политика США на Ближнем Востоке продолжает терпеть неудачу. Попытка страны добиться долгосрочного мира в регионе оказалась тщетной, свидетельством чему служат участившиеся с началом войны в Газе нападения на американские базы в Ираке, за которыми стоят проиранские организации, пишет обозреватель Foreign Affairs Ренад Мансур.

По его словам, Америка уже долгое время ведёт борьбу с силами в Ираке, Ливане, Сирии и Йемене, которые пользуются поддержкой Тегерана. Она убивала высокопоставленных лидеров, уничтожала торговые центры и военные склады, а также вводила санкции против банков и компаний этих групп.

Но все эти карательные меры не приносят успеха и дают обратный результат. «Группы, на которые нацелился Вашингтон, никуда не делись. Вместо этого они переживают расцвет, становясь ещё более могущественными в своих странах и в регионе в целом», — отмечает публицист.

На его взгляд, Америка доказала, что она не способна справиться с истинными источниками власти этих организаций. Ведь они опираются не только на военную силу, но и на социально-политическую структуру Ближнего Востока, изменение которой требует комплексного подхода.

«Применение Вашингтоном насилия и санкций мало что сделало для ослабления силы или уменьшения влияния этих групп. Всё потому, что бомбы и санкции не приводят к политическим реформам», — подчёркивает Мансур.