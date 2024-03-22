NBC: «смена курса» — Вашингтон призвал к немедленному прекращению огня в секторе Газа

США призвали Израиль к немедленному прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников — проект резолюции с таким содержанием передан в Совбез ООН, сообщает NBC News. Это похоже на «смену тона, если не всего курса», Вашингтона, который долгое время сопротивлялся призывам к прекращению огня, напоминает телеканал.

Правительство США призывает к немедленному прекращению огня в Газе и освобождению заложников. Такое заявление сделал госсекретарь Блинкен, объявив, что США представили в Совет Безопасности ООН резолюцию, призывающую к подобному шагу. Заявление было сделано во время визита Блинкена в Саудовскую Аравию — он начал свою шестую дипломатическую миссию на Ближнем Востоке с момента начала войны.

Похоже, это знаменует собой смену тона, если не всего курса, для США: администрация Байдена долгое время сопротивлялась призывам к прекращению огня, говоря, что это оставит Израиль беззащитным перед ХАМАС в будущем. Но эти ключевые слова об освобождении заложников дают понять, что США хотят видеть это неотъемлемой частью более широкого соглашения с ХАМАС, по которому израильские заложники в секторе Газа будут освобождены и возвращены обратно в Израиль.

Завтра Блинкен отправится в Израиль, чтобы предпринять ещё одну дипломатическую попытку заставить израильское правительство сделать паузу перед запланированной военной операцией в Рафахе на юге Газы, где укрываются более миллиона палестинцев. США заявляют, что всё ещё ждут от израильского правительства надёжного плана того, как Израиль собирается защищать гражданское население, если всё-таки войдёт в Рафах.

Дата выхода в эфир 22 марта 2024 года.