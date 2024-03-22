NBC: «смена курса» — Вашингтон призвал к немедленному прекращению огня в секторе Газа

США призвали Израиль к немедленному прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников — проект резолюции с таким содержанием передан в Совбез ООН, сообщает NBC News. Это похоже на «смену тона, если не всего курса», Вашингтона, который долгое время сопротивлялся призывам к прекращению огня, напоминает телеканал.
Правительство США призывает к немедленному прекращению огня в Газе и освобождению заложников. Такое заявление сделал госсекретарь Блинкен, объявив, что США представили в Совет Безопасности ООН резолюцию, призывающую к подобному шагу. Заявление было сделано во время визита Блинкена в Саудовскую Аравию — он начал свою шестую дипломатическую миссию на Ближнем Востоке с момента начала войны.
Похоже, это знаменует собой смену тона, если не всего курса, для США: администрация Байдена долгое время сопротивлялась призывам к прекращению огня, говоря, что это оставит Израиль беззащитным перед ХАМАС в будущем. Но эти ключевые слова об освобождении заложников дают понять, что США хотят видеть это неотъемлемой частью более широкого соглашения с ХАМАС, по которому израильские заложники в секторе Газа будут освобождены и возвращены обратно в Израиль.
Завтра Блинкен отправится в Израиль, чтобы предпринять ещё одну дипломатическую попытку заставить израильское правительство сделать паузу перед запланированной военной операцией в Рафахе на юге Газы, где укрываются более миллиона палестинцев. США заявляют, что всё ещё ждут от израильского правительства надёжного плана того, как Израиль собирается защищать гражданское население, если всё-таки войдёт в Рафах.
В правительстве Украины подтвердили сообщения британской газеты Financial Times о том, что Соединённые Штаты призывали киевские власти прекратить попытки наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Об этом рассказала украинский вице-премьер Ольга Стефанишина.
Директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина, комментируя предложение Еврокомиссии ввести фактический запрет на поставки российских и белорусских зерна, семян подсолнечника и кормовых культур на внутренний рынок Евросоюза, заявила в беседе с RT, что тогда эти страны столкнутся с проблемами по поиску альтернативных поставщиков прежде всего гороха и ржи.
В России провели исследование, чтобы выяснить, на что чаще всего отвлекаются сотрудники во время рабочего дня. Большинство (77%) опрошенных признались, что тратят часть рабочего времени на общение в мессенджерах и соцсетях.
Руководитель продуктового направления «Яндекс Аренды» Мария Дорофеева дала советы тем, кто хотел бы сдавать в аренду ипотечное жильё в Москве, чтобы за счёт этого погашать ипотеку без дополнительных вложений.
Вооружённые силы России уничтожили гаубицу M777 американского производства и артиллерийский расчёт украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в приграничных районах Украины рядом с Белгородской областью.
Спецоперация на Украине сохраняет свой юридический статус, но де-факто для России это превратилось в войну с тех пор, как в ситуацию всё больше начал вмешиваться Запад, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.