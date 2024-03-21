«Похоже на этническую чистку» — CNN о движении израильтян за возвращение в Газу

В Израиле действует более десятка организаций, выступающих за возвращение еврейских поселений в Газу, сообщает CNN. По мнению главы одной из таких организаций, после 7 октября арабы потеряли право жить на этой территории. На взгляд корреспондента телеканала, эта позиция напоминает призыв к этнической чистке.

Они кричат: «Вернёмся в Газу». Эту цель преследует сионистская организация переселенцев «Нахала» — одна из более десятка групп, которые сегодня выступают за восстановление израильских поселений в Газе. В недавнем проморолике даже утверждается, что Газа станет следующей Ривьерой.

МУЖЧИНА: Не надо ждать, не надо жить тут.

Крёстной матерью движения является Даниэлла Вайс, и она уже начала вербовать людей из 70-тысячной общины израильских поселенцев.

КЛАРИССА УОРД, ведущий международный корреспондент CNN: Мы только что прибыли на оккупированный Западный берег Иордана и направляемся на выступление Даниэллы Вайс перед группой людей, потенциально заинтересованных в том, чтобы заново заселить Газу.

ЖЕНЩИНА: А я знаю, что это так и есть.

«Мы за землю Израиля и за Бен-Гвира», — говорит она. В гостиной дома семьи Мириам собралось около 20 человек. Вайс знает, что многие из этой общины глубоко ностальгируют по Гуш-Катиф — комплексу из 21 израильского поселения, которые были силовым путём эвакуированы ЦАХАЛ в 2005 году, когда Израиль ушёл из сектора Газа.

«Это проект Газы», — говорит она. Вы видите группы ячеек в Сабе. Уже нарисована карта. На разные части анклава претендуют шесть групп.

КЛАРИСА УОРД: Только что раздали вот такие брошюры с заглавием: «Народ Израиля — возвращайся домой». И ниже: «Призыв к возвращению поселения Газы».

Один из организаторов рассказывает группе, что их представитель летит во Флориду для сбора средств.

«Нахала» получает поддержку ряда организаций в США, в том числе от AFSI — «Американцы за безопасный Израиль». Эта ассоциация стала одним из спонсоров вебинара по возвращению в Гуш-Катиф, даже несмотря на то, что Байден активизировал борьбу с поселениями на Западном берегу.

ДАНИЭЛЛА ВАЙС, директор ассоциации «Нахала»: У нас есть крайне серьёзная поддержка от очень видных, очень, я бы сказала, состоятельных евреев в США.

КЛАРИССА УОРД: Можете назвать какие-то имена?

ДАНИЭЛЛА ВАЙС: Нет! Не могу. Нет.

У себя дома, в поселении Кфар-Адумим, Вайс, по её словам, уже сагитировала 500 семей.

ДАНИЭЛЛА ВАЙС: У меня даже в телефоне есть список людей, которые говорят: «Включите меня. Я хочу присоединиться. Я хочу присоединиться к группам, которые будут заселять Газу».

КЛАРИССА УОРД: Я должна спросить вас, раз уж мы сидим здесь разговариваем и слышим звуки молитвы…

ДАНИЭЛЛА ВАЙС: Да, я их слышу. Надеюсь, и вы их слышите.

КЛАРИССА УОРД: Они напоминают о людях, которые живут здесь, но ещё и о тех, кто живёт в Газе. Что будет с ними в этом проекте нового поселения с еврейскими переселенцами даже в городе Газа?

ДАНИЭЛЛА ВАЙС: Что я думаю о Газе? Арабы из Газы потеряли право жить в Газе 7 октября. Да, я слышу звуки из мечети. Я слышу молитву. До 7 октября всё было по-другому. Ни один араб — а я говорю о более двух миллионах арабов — там не останется. Мы, евреи, будем в Газе.

КЛАРИССА УОРД: То, что вы говорите, похоже на этническую чистку.

ДАНИЭЛЛА ВАЙС: Арабы хотят уничтожения государства Израиль. Это их можно назвать монстрами. Можно сказать, что они устраивают чистки евреев. Не мы делаем это с ними. Они делают это с нами. Я не могла выразиться яснее, когда говорила, что я сама как человек, озабоченный вопросом заселения земель, до 7 октября не вынашивала планов возвращения в Газу! Это ясно. Я не заинтересована в чистках.

Что действительно ясно, так это то, что взгляды Вайс, традиционно считавшиеся в Израиле слишком радикальными, с 7 октября стали более популярными.

Дата выхода в эфир 20 марта 2024 года.