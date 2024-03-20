SRF: еврейских детей в Швейцарии призвали скрывать своё происхождение, чтобы не стать жертвами антисемитизма

В школах Берна отмечается всё больше случаев антисемитизма, предостерегает SRF. Изображения свастики по дороге в школу, мемы про Освенцим, гитлеровские приветствия в чатах — швейцарцы еврейского происхождения бьют тревогу и призывают детей скрывать свои корни, чтобы их «не смешивали с грязью».

Мемы про Освенцим и гитлеровские приветствия в чатах, свастики по дороге в школу — многие еврейские дети в школах Берна сейчас сталкиваются с антисемитизмом во всех возможных формах, сообщает SRF.

Например, дети мусульманского происхождения призывают других детей не играть с ребёнком, потому что он связан с Израилем. Также известны случаи, когда дети рассказывали о своих каникулах в Израиле, а их одноклассники говорили: «Я ненавижу Израиль, поэтому я ненавижу и тебя».

Проживающий в Берне отец четырёх детей еврейского происхождения дал совет всем еврейским родителям: сказать детям, чтобы они скрывали своё происхождение и не рассказывали на уроках истории о том, что их предки были убиты в Освенциме. Иначе этих детей просто смешивают с грязью, предостерегает он.

Список инцидентов на почве антисемитизма в школах становится всё длиннее и длиннее. Город Берн явно не справляется со своей задачей, считают эксперты: всех родителей должны были предупредить, что они должны сообщать о каждом случае и выражать чёткую позицию.

Член совета по образованию Франциска Тойшер отмечает, что раньше гораздо чаще встречались другие формы дискриминации. Теперь же стало заметно больше антисемитизма. По сообщениям пострадавших по всей Швейцарии, эти случаи также исходят от учеников с мусульманскими корнями.

Это заставляет президента Мусульманской ассоциации Берна Мувейда Мемети задуматься. Он считает, что мусульманская община также несёт за это ответственность и предлагает собрать за круглым столом представителей соответствующих школ, учеников, родителей и представителей каждой из еврейских и мусульманских общин, чтобы тщательно проанализировать эти инциденты.