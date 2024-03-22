Гленн Гринвальд: Байден «оплачивает» войну Израиля — без его денег конфликт бы уже давно закончился

То, как демократы переключаются с поддержки Израиля на критику Нетаньяху, показывает не смену настроений в Вашингтоне, а его «грязные политические игры», заявил американский журналист и адвокат Гленн Гринвальд. Таким образом Белый дом пытается сбросить ответственность за эту катастрофу, которая на самом деле лежит на Джо Байдене: без его постоянной помощи Израиль не смог бы вести эту войну.

Я считаю очень важным отметить один момент, потому что сегодня я постоянно вижу, как демократы в США осуждают действия Израиля, порицают его, обзывают Нетаньяху всевозможными словами, — попытки происходят довольно часто. Я слышу это постоянно, особенно со стороны более леволиберальных членов Демократической партии. Теперь, когда они наконец осмелились осудить Израиль, они пытаются превратить это в проблему левых и правых, подчёркивая, что в этом виновато правое правительство Израиля.

Как будто бы существует некая альтернатива, которая так и ждёт, чтобы прийти и прекратить войну… На самом же деле практически всё население Израиля единодушно поддерживает эту войну. Нет никакой замены Нетаньяху, нет какой-то хорошей левоцентристской альтернативы. Фактически основная оппозиция Нетаньяху, основные партии Израиля, которые являются оппозицией Нетаньяху, вошли в его военный кабинет и состоят там до сих пор.

Что они на самом деле делают, когда говорят: «О, Нетаньяху — зло, Нетаньяху плохой, это всё ультраправое правительство Израиля!», так это намеренно сбрасывают ответственность за эту войну, которая на самом деле лежит на президенте США Джо Байдене. Они играют в грязную политическую игру. И это касается таких демократов, как Берни Сандерс и Александрия Окасио-Кортес. Берни Сандерс в самом начале войны защищал Израиль, он выступил в программе Face the Nation и сказал: «Конечно, я против прекращения огня! Как можно прекратить огонь, если нужно уничтожить ХАМАС?» И Азиатско-Тихоокеанский регион публично поблагодарил его за это.

Но теперь они знают, что им нужно успокоить разгневанное левое крыло своей партии, людей, которые занимают левые позиции, но всё равно голосуют за демократов — иногда начинаешь сомневаться, действительно ли они левые или нет… Левое крыло Демократической партии, разгневанное этой войной, хочет услышать, как такие люди, как Берни Сандерс, Александрия Окасио-Кортес и другие демократы, осуждают войну. Даже если при этом они не возлагают вину на того, кто действительно несёт за всё это ответственность, а именно — на Джо Байдена.

О том, что Джо Байден несёт ответственность за войну в Израиле, свидетельствует тот факт, что США под руководством Байдена оплачивают эту войну. Не только за счёт тех четырёх миллиардов долларов в год, которые Израиль ежегодно получает в виде американской помощи в результате того пакета, который Барак Обама и Джо Байден согласовали с Биньямином Нетаньяху в качестве одного из последних действий администрации Обамы.

Это было в сентябре 2016 года, когда они согласились на рекордную сделку в размере 38 миллиардов долларов, которые американские налогоплательщики должны перечислить Израилю в течение 10 лет, — часть из этих средств, большая часть, должна быть потрачена на закупку оружия у американских производителей. Так что американские элиты, владеющие крупными акциями в оружейной промышленности, также получают выгоду. Но многие из этих денег вовсе не обязательно должны быть потрачены именно на это — это просто помощь Израилю, которую он может тратить, как захочет. А между тем у миллионов израильтян уровень жизни куда более высокий, чем у миллионов американцев.

Но в дополнение к этой ежегодной помощи в размере четырёх миллиардов долларов каждый раз, когда Израиль начинает новую войну с одним из своих соседей, он просит США заплатить за неё и предоставить ему бомбы и оружие, которые он мог бы использовать для бомбардировок этих самых соседей. И США каждый раз соглашаются. Джо Байден прибежал к Биньямину почти сразу же после 7 октября и, как и подобает тому, кто десятилетиями вёл себя как один из самых стойких защитников Израиля, пообещал, что Америка оплатит войну Израиля, профинансирует его и вооружит.

Помимо четырёх миллиардов долларов, которые мы посылали им каждый год, Байден немедленно потребовал от конгресса 14 миллиардов долларов на финансирование войны Израиля. И израильские военные открыто признают, что единственная причина, по которой они могут вести эту войну, — это Джо Байден. Потому что Джо Байден платит за них, потому что Джо Байден вооружает их. Без этого они не были бы способны вести эту войну.

Дата выхода в эфир 22 марта 2024 года.