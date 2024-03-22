Техасский сенатор: Байден скорее поддержит работорговцев, чем американский народ
Всё так запутано. Правительство не хочет охранять границу, воюет с Техасом, чтобы помешать сделать это и другим.
ТЕД КРУЗ, член сената США от штата Техас: К сожалению, я знаю, что это именно так. Джо Байден и демократы в Конгрессе создали этот хаос на открытой границе. Они открыли границу. Они открыли нашу страну для вторжения, 10,4 миллиона нелегальных мигрантов при Джо Байдене. И их приоритет — быть на стороне торговцев людьми, быть на стороне наркоторговцев. Федеральное правительство, вместо того чтобы бороться за безопасность наших границ, борется со штатом Техас, пытаясь помешать Техасу защитить наш суверенитет. Я рад, что мой штат Техас возглавляет эту борьбу. Мы постоянно ходим вокруг да около и встречаемся с ними в суде. Но на каждом шагу, если у Джо Байдена есть выбор между тем, чтобы встать на сторону американского народа или торговцев людьми, он выбирает торговцев.
Конечно, он так и сделает. Если вы можете депортировать, это, наверное, единственный выход, но у вас возникает другая проблема. Мексика говорит, что они им не нужны. И теперь у нас нет рычагов влияния на Мексику, потому что в этой стране Джо Байденом у руля. Что в таком случае остаётся Техасу?
ТЕД КРУЗ: Послушайте, это реальная проблема. Сравните это с тем, когда Дональд Трамп был президентом. АМЛО (Андрес Мануэль Лопес Обрадор, президент Мексики. – ИноТВ), президент Мексики, был в ужасе от Трампа. И Трамп смог заключить соглашение «Остаться в Мексике», потому что Трамп использовал рычаги давления, угрожал тарифами против Мексики, если они не будут работать с нами над охраной границы.
Так мы и добились своего. Именно так мы добились самого низкого уровня нелегальной миграции за последние 45 лет.
Когда пришёл Джо Байден, он оказался слабым. Он так неэффективен. Он прогнулся, и каждый враг Америки стал сильнее. И я скажу вам, что президент Мексики АМЛО — антиамериканский левый, и он считает Байдена абсолютно слабым. И это фундаментальная проблема. Нам нужен сильный президент, которого уважают наши друзья и боятся наши враги.
Дата выхода в эфир 22 марта 2024 года.
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