Техасский сенатор: Байден скорее поддержит работорговцев, чем американский народ

Демократы и президент Байден стали причиной «вторжения» более 10 млн нелегальных мигрантов, заявил в эфире Newsmax член сената США от штата Техас Тед Круз. Также Круз отметил, что правительство мешает Техасу бороться с миграционной проблемой, а Джо Байден скорее встанет на сторону наркоторговцев и торговцев людьми, чем на сторону американцев. При Трампе же в стране был самый низкий уровень нелегальной миграции за 45 лет. Поэтому США нужен именно такой лидер.

Всё так запутано. Правительство не хочет охранять границу, воюет с Техасом, чтобы помешать сделать это и другим.

ТЕД КРУЗ, член сената США от штата Техас: К сожалению, я знаю, что это именно так. Джо Байден и демократы в Конгрессе создали этот хаос на открытой границе. Они открыли границу. Они открыли нашу страну для вторжения, 10,4 миллиона нелегальных мигрантов при Джо Байдене. И их приоритет — быть на стороне торговцев людьми, быть на стороне наркоторговцев. Федеральное правительство, вместо того чтобы бороться за безопасность наших границ, борется со штатом Техас, пытаясь помешать Техасу защитить наш суверенитет. Я рад, что мой штат Техас возглавляет эту борьбу. Мы постоянно ходим вокруг да около и встречаемся с ними в суде. Но на каждом шагу, если у Джо Байдена есть выбор между тем, чтобы встать на сторону американского народа или торговцев людьми, он выбирает торговцев.

Конечно, он так и сделает. Если вы можете депортировать, это, наверное, единственный выход, но у вас возникает другая проблема. Мексика говорит, что они им не нужны. И теперь у нас нет рычагов влияния на Мексику, потому что в этой стране Джо Байденом у руля. Что в таком случае остаётся Техасу?

ТЕД КРУЗ: Послушайте, это реальная проблема. Сравните это с тем, когда Дональд Трамп был президентом. АМЛО (Андрес Мануэль Лопес Обрадор, президент Мексики. – ИноТВ), президент Мексики, был в ужасе от Трампа. И Трамп смог заключить соглашение «Остаться в Мексике», потому что Трамп использовал рычаги давления, угрожал тарифами против Мексики, если они не будут работать с нами над охраной границы.

Так мы и добились своего. Именно так мы добились самого низкого уровня нелегальной миграции за последние 45 лет.

Когда пришёл Джо Байден, он оказался слабым. Он так неэффективен. Он прогнулся, и каждый враг Америки стал сильнее. И я скажу вам, что президент Мексики АМЛО — антиамериканский левый, и он считает Байдена абсолютно слабым. И это фундаментальная проблема. Нам нужен сильный президент, которого уважают наши друзья и боятся наши враги.

Дата выхода в эфир 22 марта 2024 года.