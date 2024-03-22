Скотт Риттер: если Нетаньяху закончит войну и покинет свой пост, его посадят — и он это знает

16:35
Зритель «Крокус Сити Холла» рассказал, как обезвредил террориста
Мужчина смог обезвредить одного из террористов в зале «Крокуса», когда тот перезаряжал оружие.
16:35
Движение на МКАД в районе «Крокус Сити Холла» затруднено
В Дептрансе сообщили, что движение на МКАД в районе «Крокус Сити Холла» затруднено.
16:31
Латыпов: надо верить, что будут ещё шансы выступить на ЧМ и Олимпиадах
Трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр Эдуард Латыпов дал совет молодым российским биатлонистам.
16:23
Системы ПВО уничтожили украинский беспилотник в Белгородской области
Российские системы ПВО уничтожили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.
16:22
Число погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» увеличилось до 133
Число погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» увеличилось до 133, сообщает Следственный комитет России.
16:18
Захарова: виновники теракта в «Крокус Сити Холле» понесут наказание
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что организаторы и заказчики теракта в «Крокус Сити Холле» понесут наказание.
16:14
Путин подтвердил, что все, кто стрелял и убивал людей в «Крокусе», задержаны
Все четверо исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» задержаны, всего задержано 11 человек, заявил президент России Владимир Путин.
16:11
Спиридонов стал чемпионом Катара по волейболу в составе «Аль-Араби»
Российский волейболист Алексей Спиридонов в составе клуба «Аль‑Араби» стал чемпионом Катара.
16:11
Путин: никому не удастся посеять ядовитые семена розни в России
Российский президент Владимир Путин заявил, что никому не удастся посеять ядовитые семена розни в многонациональное общество России.
16:06
Путин назвал теракт в «Крокусе» ударом по России
Российский лидер Владимир Путин назвал теракт в «Крокус Сити Холле» ударом по России.
16:04
МИД: Россия признательна всем, кто не остался безразличным к трагедии в «Крокусе»
Россия признательна всем, кто не остался равнодушным к трагедии в «Крокус Сити Холле» в Красногорске.
16:01
Фанаты «Црвены звезды» призвали на стадионе «поддержать братьев» из России
Болельщики «Црвены звезды» призвали любителей спорта полностью заполнить крупнейший в Сербии стадион «Райко Митич» на матче с петербургским «Зенитом».
16:01
Мурашко: для помощи пострадавшим в «Крокусе» задействовано 19 медорганизаций
Для оказания помощи пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле» задействовано 19 медицинских организаций, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
15:58
Мишустин назвал огромной трагедией теракт в «Крокусе»
Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал огромной трагедией теракт в «Крокус Сити Холле».
15:57
Путин: жертвами теракта в «Крокусе» стали в том числе женщины и дети
Российский президент Владимир Путин заявил, что жертвами теракта в «Крокус Сити Холле» стали в том числе женщины и дети.
15:52
Путин: главное сейчас, чтобы виновники теракта не совершили новые преступления
Президент России Владимир Путин заявил, что на текущий момент самое главное — не дать тем, кто стоял за терактом, совершить новые преступления.
15:52
Путин: мы столкнулись с подготовленным массовым убийством мирных людей
Президент России Владимир Путин назвал теракт в «Крокус Сити Холле» подготовленным массовым убийством мирных людей.
15:48
Путин: в Москве и других регионах ввели дополнительные антитеррористические меры
Российский президент Владимир Путин заявил в ходе обращения к россиянам, что в Москве и других регионах ввели дополнительные антитеррористические меры.
15:47
Путин: Россия установит и покарает каждого, кто стоит за терактом в «Крокусе»
Россия установит и покарает каждого, кто стоит за исполнителями теракта в «Крокус Сити Холле», кто бы ни были эти люди, заявил президент Владимир Путин в обращении к гражданам.
15:45
Третьяк: МОК полностью в политике, Олимпиада уже не праздник
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что Олимпийские игры утратили статус спортивного праздника после того, как туда перестали приглашать сборную России.
15:43
Путин: Россия рассчитывает на сотрудничество со странами по теракту в «Крокусе»
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва надеется на сотрудничество со всеми странами по теракту в «Крокус Сити Холле».
15:39
Путин — об атаке на «Крокус»: террористов ждёт возмездие и забвение
Президент России Владимир Путин, комментируя нападение на «Крокус Сити Холл», заявил, что террористов ждёт возмездие и забвение.
15:37
Путин: исполнители и организаторы теракта в «Крокусе» понесут наказание
Президент России Владимир Путин заявил, что все исполнители, заказчики и организаторы теракта в «Крокус Сити Холле» понесут справедливое и неизбежное наказание.
15:36
Путин поблагодарил медиков, пожарных и спасателей за помощь при теракте в «Крокусе»
Российский лидер Владимир Путин выразил благодарность всем медицинским работникам, пожарным службам и спасателям за предоставленную помощь пострадавшим в теракте в «Крокусе».
15:36
С Байконура стартовала ракета с кораблём «Союз МС-25»
С Байконура стартовала ракета-носитель с пилотируемым кораблём «Союз МС-25». Экипаж, состоящий из космонавта «Роскосмоса» Олега Новицкого, участницы космического полёта из Белоруссии Марины Василевской и астронавта NASA Трейси Дайсон, доберётся до МКС по двухсуточной схеме сближения.
15:34
Путин: на украинской стороне для террористов готовили «окно» для отхода
На украинской стороне для террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», готовили «окно» для отхода, заявил президент России Владимир Путин.
15:33
В России 24 марта объявлено днём траура в связи с терактом в «Крокусе»
В России 24 марта объявлено днём траура в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».
15:32
Матч «Нефтчи» — «Спартак» не состоится
В пресс-службе «Спартака» сообщили, что матч с азербайджанским «Нефтчи» отменён.
15:32
Путин обратился к россиянам после теракта в «Крокус Сити Холле»
Президент России Владимир Путин обратился к россиянам после теракта в «Крокус Сити Холле» в Московской области.
15:32
Путин назвал кровавым и варварским терактом произошедшее в «Крокус Сити Холле»
Президент Владимир Путин назвал кровавым и варварским терактом произошедшее в «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта.
15:28
Жители Каховки Херсонской области остались без света и газа после атаки ВСУ
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что город Каховка и часть населённых пунктов остались без света и газа после атаки украинской армии по газораспределительному пункту и электроподстанции.
15:26
Косачёв заявил о необходимости установить организаторов теракта в «Крокусе»
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв в беседе с RT выразил соболезнования родным погибших в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле».
15:24
МИД Монголии выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокусе»
МИД Монголии выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».
15:18
Над Белгородской областью снова уничтожили украинский БПЛА
Украинский беспилотник самолётного типа уничтожен средствами противовоздушной обороны над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны России.
15:18
Собянин приехал в Боткинскую больницу к пострадавшим в «Крокус Сити Холле»
Мэр Москвы Сергей Собянин посетил в Боткинской больнице пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Сейчас в городских больницах находятся 80 человек в состоянии различной степени тяжести, врачи борются за их жизни и выздоровление, сообщил мэр столицы.
15:14
Федерация гандбола России объявила о приостановке сезона до 27 марта
Федерация гандбола России (ФГР) в связи с трагическими событиями в подмосковном «Крокус Сити Холле» приняла решение о приостановке спортивных соревнований на территории РФ до 27 марта включительно.
15:14
СК показал кадры внутри сгоревшего «Крокус Сити Холла»
Следственный комитет России показал кадры внутри сгоревшего «Крокус Сити Холла».
15:07
Гражданин Ирландии пришёл на сдачу крови в Москве, чтобы помочь пострадавшим
Больше 600 человек собрались в очереди у центра переливания крови им. Гаврилова в Москве, передаёт корреспондент RT. Одним из доноров решил стать гражданин Ирландии, который рассказал, что не смог остаться в стороне, однако его «отвели по медицинским причинам».
15:01
Женщина рассказала, что смогла спастись из «Крокуса» через разбитое окно
Женщина, которая выжила при теракте в «Крокусе», рассказала RT, что смогла спастись через разбитое окно.
15:01
Женщина сообщила, что её сын прикрыл свою девушку от пуль в «Крокусе»
Женщина рассказала Ruptly о своём сыне, который прикрыл свою девушку от пуль террористов в «Крокус Сити Холле». Молодого человека с места трагедии забрала скорая, его состояние оценивается как средней тяжести.
15:00
Церемония прощания с комментатором Василием Уткиным завершилась в Москве
Церемония прощания с известным журналистом и комментатором Василием Уткиным окончена в Москве.
14:52
Над Белгородской областью уничтожен украинский БПЛА
Дежурными средствами ПВО над Белгородской областью уничтожен украинский БПЛА.
14:49
НАТО осудило теракт в «Крокус Сити Холле» и принесло соболезнования
Глава пресс-службы НАТО Фарах Дахлалла заявила, что альянс осуждает теракт в подмосковном «Крокусе» и выражает соболезнования пострадавшим.
14:47
Минюст: система бесплатной юридической помощи Подмосковья переведена в состояние готовности
Система бесплатной юридической помощи Московской области переведена в состояние готовности, сообщили в Министерстве юстиции.
14:46
Более 100 спасателей МЧС России разбирают завалы в «Крокусе»
На месте обрушения после пожара в «Крокус Сити Холле» работают аэромобильные группировки центра «Лидер» и отряда «Центроспас». Более 100 спасателей МЧС России разбирают завалы.
14:46
CBF — о приговорах Алвесу и Робиньо: конец тяжёлой главы в бразильском футболе
Пресс-служба Федерации футбола Бразилии (CBF) опубликовала заявление в связи с тюремными приговорами бывших футболистов сборной Дани Алвеса и Робиньо.
14:39
Дочь космонавтов Евгения Рюмина рассказала RT, что чудом выжила в «Крокусе»
Евгения Рюмина, дочь космонавтов Валерия Рюмина и Елены Кондаковой, рассказала RT, что оказалась в списках погибших в «Крокусе», но чудом выжила.
14:35
Минобороны заявило о поражении пункта дислокации иностранных наёмников
Российские военнослужащие поразили пункт временной дислокации иностранных наёмников в зоне спецоперации, заявило Минобороны России.
14:28
За прошедшие сутки ВСУ лишились до 350 военных в боях на Авдеевском направлении
Украинские войска за прошедшие сутки потеряли до 350 человек личного состава на Авдеевском направлении, передаёт Минобороны России.
14:26
Тренер женского клуба ЦСКА Зиновьев: хочется выразить соболезнования от лица команды
Главный тренер женского состава ЦСКА Максим Зиновьев выразил соболезнования семьям погибших в теракте в «Крокусе».