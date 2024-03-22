Скотт Риттер: если Нетаньяху закончит войну и покинет свой пост, его посадят — и он это знает

Нетаньяху понимает, что его «манёвр» по избежанию обвинений в коррупции провалился и единственный способ избежать суда — это оставаться премьер-министром, заявил экс-офицер морской пехоты США Скотт Риттер в интервью Dialogue works. Без Нетаньяху война закончилась бы уже сегодня, однако он не желает уходить по вполне понятным причинам: для него отставка станет прямой дорогой в тюрьму.

Что станет финальной точкой для Нетаньяху и его администрации? Когда они будут удовлетворены результатами своих действий?

СКОТТ РИТТЕР, экс-офицер морской пехоты США: Биньямин Нетаньяху — премьер-министр крайне правой коалиции, и он позволил этой коалиции определить идею Великого Израиля, где нет места для Палестины. Кроме того, он политик, который знает, что его манёвр, направленный на то, чтобы его нельзя было преследовать по обвинению в коррупции, провалился. И единственный способ обеспечить гарантию того, что его не будут преследовать, — это оставаться премьер-министром.

Поэтому всё, что сегодня делает Нетаньяху, основано на необходимости продолжать эту войну, чтобы и дальше оправдывать необходимость своего пребывания на посту премьер-министра во избежание тюремного заключения. Вот, в чём дело, и вот, что движет этой войной.

Если убрать Нетаньяху из этого уравнения, я думаю, война закончится уже сегодня. Он — проблема, а не решение. Но он не желает уходить, потому что для него последствия отставки станут концом. А он этого не хочет.

Дата выхода в эфир 22 марта 2024 года.