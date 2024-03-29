Выжидает момент: Foreign Policy объяснил, почему Байден не остановит Нетаньяху

Джо Байден не оказывал влияние на израильское правительство под руководством Биньямина Нетаньяху для прекращения кризиса в секторе Газа по причине своей эмоциональной привязанности к стране и из-за её нестабильной внутренней ситуации, сообщает Foreign Affairs. Спустя почти полгода с начала вооружённого конфликта глава Белого дома долго и упорно выбирает подходящий момент для того, чтобы использовать имеющиеся в его распоряжении рычаги давления на Тель-Авив, однако не ясно, захочет ли Байден всё-таки их применить.
Когда речь идёт об Израиле, американскому руководству приходится действовать крайне осторожно и тщательно выбирать свою стратегию поведения для оказания влияния на израильские общественную и политическую элиты, которые полны решимости поддержать войну против ХАМАС до его полного уничтожения. Джо Байден может не захотеть использовать имеющиеся у него рычаги давления на Биньямина Нетаньяху, но, даже если бы он их применил, они вряд ли бы сработали, пишет Foreign Affairs.
Байден эмоционально привержен Израилю и является единственным среди президентов США, кто считает себя лично частью его истории. Из всех своих политических инструментов, которыми располагает глава Белого дома, он бы меньше всего хотел ограничивать предоставление Тель-Авиву военной помощи, не говоря уже о её прекращении в условиях кризиса.
Положение Байдена осложняется и внутренней политикой Израиля, поскольку Нетаньяху утратил доверие избирателей. В то же время это не означает, что израильтяне выступают против жёсткой политики премьера по ведению войны против ХАМАС в секторе Газа. Большую часть израильской общественности не беспокоит и не интересует ужасающая гуманитарная ситуация в секторе Газа, и они также не горят желанием принять точку зрения администрации Байдена о важности создания двух государств.
Джо Байден не сможет положить конец вооружённому конфликту без сотрудничества с Тель-Авивом и будет долго и упорно искать подходящий момент, прежде чем предпринять решительные действия со своей стороны. К тому же, принимая во внимание республиканскую оппозицию и приближающиеся президентские выборы, становится ясно, что спустя почти полгода после начала конфликта Байден не смог или не захотел оказывать давление на правительство Нетаньяху.
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