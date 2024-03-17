CNN: Нетаньяху назвал «неуместными» американские призывы к выборам в Израиле

Лидер большинства в сенате США Чак Шумер выступил с критикой правительства Биньямина Нетаньяху и призвал к новым выборам в Израиле. Как сообщает CNN, премьер-министр Израиля назвал подобное вторжение в «братскую демократию» и попытки заменить избранное руководство страны «совершенно неуместными».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что комментарии лидера большинства в сенате США Чака Шумера, в которых тот назвал его препятствием для мира на Ближнем Востоке, были «совершенно неуместными». В четверг Шумер раскритиковал правительство Нетаньяху и призвал к новым выборам в Израиле.

В беседе с корреспондентом CNN Нетаньяху подчеркнул: вопрос о том, проводятся или не проводятся выборы в Израиле, израильское правительство решает самостоятельно.

«Неуместно... пойти в братскую демократию и пытаться заменить избранное руководство», — сказал премьер-министр Израиля. По его словам, решение о проведении выборов в конечном итоге принимает израильская общественность.

На вопрос корреспондента, обязуется ли он провести их, Нетаньяху ответил: «Посмотрим, когда мы выиграем войну».

«Если мы проведём выборы сейчас, до того как война будет выиграна, и выиграна убедительно, у нас будет как минимум шесть месяцев национального паралича, а это значит, что мы проиграем войну», — пояснил израильский премьер.