CNN: Нетаньяху назвал «неуместными» американские призывы к выборам в Израиле

19:01
МИД: Россия противодействует попыткам США вмешаться в выборы президента
Российская Федерация противодействует попыткам США вмешаться в выборы президента России. Об этом заявил посол по особым поручениям, замглавы комиссии МИД России по выборам Геннадий Аскальдович.
18:58
Старовойт: Тёткино в Курской области весь день подвергается обстрелам ВСУ
Посёлок Тёткино в Курской области весь день подвергается обстрелам со стороны Украины. Пострадавших нет, но повреждены жилые дома, снаряды также прилетают на территорию сахарного завода.
18:54
В Белгороде запущена сирена ракетной опасности
В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
18:53
Жамнов — о поражении от «Металлурга»: не было трафика и злости
Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал поражение команды от «Металлурга» в первом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина.
18:50
На Пхукете образовалась километровая очередь из россиян у избирательного участка
Очередь из желающих проголосовать на выборах президента России образовалась у избирательного участка в городе Пхукет.
18:49
МО: два многоцелевых БПЛА Ту-141 «Стриж» уничтожены над Брянской областью
Российские системы противовоздушной обороны уничтожили два украинских многоцелевых БПЛА Ту-141 «Стриж» над территорией Брянской области.
18:49
Источник RT: в здании избирательного участка в Перми взорвали петарду
В здании избирательного участка в Перми взорвали петарду, сообщил источник RT. По имеющимся данным, женщина получила травму руки.
18:47
МИД Австрии: отправка военных на Украину недопустима для Вены
Австрия в силу своего нейтралитета не планирует отправлять военных на Украину.
18:38
Утяшева трогательно обратилась к Валиевой
Телеведущая и гимнастка Ляйсан Утяшева обратилась к российской фигуристке Камиле Валиевой.
18:33
Богомаз: два реактивных БПЛА ВСУ уничтожены над Брянской областью
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что над регионом средства противовоздушной обороны уничтожили два реактивных дрона самолётного типа ВСУ.
18:32
Старый нерабочий вертолёт сгорел из-за атаки дрона в Приднестровье
Старый нерабочий вертолёт сгорел в результате атаки дрона-камикадзе на воинскую часть в Приднестровье, сообщили ТАСС в правоохранительных органах непризнанной республики.
18:30
Полянский: 22 марта на заседании СБ ООН обсудят атаки ВСУ на Россию этой ночью
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что 22 марта в 17:00 мск состоится заседание СБ ООН по поводу атак Киева на мирные города России прошедшей ночью.
18:27
Заключительный розыгрыш программы «Миллион призов» пройдёт 18 марта
Заключительный розыгрыш акции #ВыбираемВместе2024 программы «Миллион призов» пройдёт в Москве 18 марта, призовые баллы смогут выиграть горожане, выбравшие электронный формат голосования (онлайн или с помощью терминала электронного голосования) на выборах президента.
18:24
Итоговая явка на выборы в ЛНР составила 87,12%
Итоговая явка на выборы президента России в Луганской Народной Республике составила 87,12%.
18:21
Голы на 92-й и 98-й минутах принесли «Челси» победу над «Лестером» в Кубке Англии
Лондонский «Челси» одержал победу над «Лестер Сити» в четвертьфинальном матче Кубка Англии по футболу.
18:20
Памфилова заявила о беспрецедентном уровне DDoS-атак на систему ДЭГ
Уровень DDoS-атак на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в ходе выборов президента России беспрецедентен.
18:17
Глава МИД Латвии посоветовал Великобритании ввести призыв в армию
Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш посоветовал британским властям ввести призыв в армию для сдерживания России.
18:16
Итоговая явка на выборы в Херсонской области составила 83,87%
Итоговая явка на выборы президента России в Херсонской области составила 83,87% с учётом досрочного голосования. Об этом свидетельствуют данные регионального избиркома.
18:11
Журналиста Шварцкопфа удивила сожжённая натовская техника ВСУ на линии фронта
Журналист Die Welt Штеффен Шварцкопф удивился, когда увидел большое количество уничтоженной военной техники ВСУ, поставленной странами Запада.
18:09
Кормье: Махачев опаснее, чем был Нурмагомедов на своём пике
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Дэниел Кормье высказал мнение о россиянине Исламе Махачеве.
18:03
СК проведёт проверку после падения акробата с высоты в цирке в Приморском крае
Следственный комитет России по Приморскому краю проведёт доследственную проверку после падения акробата с высоты в цирке в городе Находке.
18:00
Последствия прилётов снарядов ВСУ в Белгороде попали на видео
Местный житель показал последствия очередного удара войск Украины по Белгороду. Осколками изрешетило в том числе ворота и гараж, а также зацепило машину.
17:57
Международные наблюдатели: стандарты на выборах президента в ДНР были соблюдены
Международные стандарты в ходе голосования на выборах президента России в ДНР были соблюдены.
17:51
Крамаренко победила в финалах упражнений без предмета, с обручем и мячом на Гран‑при Москвы
Лала Крамаренко одержала победу в финалах упражнений без предмета, с обручем и мячом на Гран‑при Москвы по художественной гимнастике.
17:49
В центре Мадрида проходит акция протеста фермеров на тракторах
Фермеры на тракторах заблокировали ряд центральных улиц Мадрида в рамках акции протеста.
17:49
Памфилова: спасибо Западу, который сплотил народ России перед выборами
Председатель ЦИК России Элла Памфилова с иронией поблагодарила Запад за сплочение российского народа, который показал высокую явку на выборы президента.
17:47
Экс-дипломат Фриман: смена власти на Украине спасёт страну от краха
Бывший американский дипломат Час Фриман заявил, что смена киевского режима поможет Украине избежать коллапса.
17:41
МГБ: воинская часть в Приднестровье атакована дроном-камикадзе
Воинская часть в Приднестровье атакована дроном-камикадзе, на объекте произошли взрыв и пожар, никто не погиб, сообщает Министерство государственной безопасности (МГБ) непризнанной республики.
17:38
Захарян признался, что соскучился по России
Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян рассказал, что соскучился по России.
17:38
Силы ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью
В 17:10 мск средствами ПВО украинский беспилотник был уничтожен над территорией Белгородской области.
17:32
Депутат Рады назвал неудачной встречу Зеленского с его партией «Слуга народа»
Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что последняя встреча Владимира Зеленского с его партией «Слуга народа» прошла неудачно.
17:31
Путин поручил создать ежегодный конкурс поддержки волонтёрства
Правительству России поручили обеспечить проведение ежегодного конкурса лучших практик волонтёрства «Регион добрых дел».
17:25
Путину представят предложения по обеспечению бойцов СВО средствами реабилитации
Президент России Владимир Путин поручил до 30 июня представить предложения, касающиеся обеспечения средствами реабилитации участников спецоперации.
17:22
Бывший заключённый — о тюрьме, в которой находится Промес: ад на земле
Билли Худ, содержавшийся в том же полицейском участке в ОАЭ, где сейчас находится нападающий «Спартака» Квинси Промес, рассказал об условиях учреждения.
17:19
Кирби: войска Украины в Донбассе отступают на вторую и третью линии обороны
У армии Украины в Донбассе заканчиваются боеприпасы, они отступают на вторую и третью линии обороны, сообщил в интервью ABC координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
17:12
В Сумах прогремели взрывы
Взрывы прогремели в городе Сумы на северо-востоке Украины.
17:10
Бах заявил, что опасается агрессивных заявлений со стороны России
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сказал, чего опасается организация в вопросе допуска российских спортсменов на Олимпийские игры 2024 года в Париже.
17:06
Zaxid.net: во Львове расследуют насильственную мобилизацию волонтёра
Во Львове намерены провести расследование после насильственной мобилизации волонтёра, сообщило украинское издание Zaxid.net.
17:02
Путин поручил СК опубликовать результаты расследования крушения Ил-76 с пленными
Президент Владимир Путин поручил Следственному комитету опубликовать результаты расследования крушения военно-транспортного самолёта Ил-76 в Белгородской области, которое произошло 24 января в результате удара ВСУ.
17:01
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Донецк
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка.
16:56
Силы ПВО подавили украинский БПЛА самолётного типа в Калужской области
Средства противовоздушной обороны подавили украинский беспилотник самолётного типа в Спас-Деменском районе Калужской области, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
16:53
«Металлург» разгромил «Спартак» в первом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина
Магнитогорский «Металлург» одержал победу над московским «Спартаком» в первом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина.
16:53
Памфилова: многим наблюдателям угрожали из-за работы на выборах
Многим международным наблюдателям потребовалось большое мужество, чтобы приехать для работы на выборах президента России, так как им угрожали.
16:45
В парке Петербурга подростки нашли тело объявленного в розыск мужчины
В Санкт-Петербурге в парке «Сосновка» подростки нашли тело мужчины, объявленного в розыск.
16:41
Сбитый у границы России вертолёт ВСУ попал на видео
Министерство обороны России показало видео, на которое попал сбитый российскими войсками украинский вертолёт Ми-8, летевший в сторону Белгородской области.
16:37
В Белгороде из-за очередного обстрела со стороны Украины погиб мужчина
В Белгороде из-за очередного обстрела со стороны Украины погиб мужчина, который находился на парковке. Он скончался до приезда скорой помощи, ещё 11 человек получили ранения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
16:37
Аршавин объяснил, почему не проголосовал на выборах президента России
Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, почему не проголосовал на выборах президента России.
16:26
Sport.es: в «Реале» считают, что Винисиус вредит репутации клуба своим поведением
В мадридском «Реале» беспокоятся из-за поведения нападающего команды Винисиуса Жуниора во время матчей.
16:21
В Сумской области сбит вертолёт Ми-8 ВСУ, направлявшийся к российской границе
В Сумской области Украины из ПЗРК «Верба» сбит украинский вертолёт Ми-8, который летел в направлении Белгородской области, сообщает Министерство обороны России.
16:21
Минобороны Испании: НАТО не отправит военных на Украину из-за России
Глава Минобороны Испании Маргарита Роблес заявила, что Мадрид не будет отправлять военных на Украину, так как не желает эскалации конфликта с Россией.