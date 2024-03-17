AP: «неуместно и лицемерно» — лидера демократов осудили за призывы сменить власть в Израиле

Сенатор-демократ Чак Шумер вызвал возмущение в Вашингтоне, предложив Израилю провести досрочные выборы. Коллеги обвинили законодателя в том, что он нарушает неписаное правило, которое запрещает США вмешиваться в электоральные процессы союзников, сообщает Associated Press.

Лидер сенатского большинства Чак Шумер вызвал возмущение, резко раскритиковав действия премьер-министра Биньямина Нетаньяху в войне в секторе Газа и призвав Израиль провести новые выборы. Демократа обвинили в нарушении неписаного правила, запрещающего вмешательство в электоральную политику близкого союзника, пишет Associated Press.

Ведущий республиканец в сенате Митч Макконнелл заявил, что слова его коллеги звучат «лицемерно», учитывая, что американцы постоянно осуждают вмешательство в их собственную демократию. Спикер палаты представителей Майк Джонсон назвал призывы Шумера к новым выборам в еврейском государстве «неуместными».

Впрочем, хотя язвительная ремарка Шумера в адрес Нетаньяху была «провокационной», она вряд ли нарушала нормы. Ведь руководство США, как и их зарубежные союзники, всё чаще вмешиваются в политику друг друга, отмечается в статье.

На практике невмешательство в выборы союзников является скорее провозглашённой американской ценностью, чем закреплённым протоколом. Причём чем меньше экономика союзника, тем чаще США стремятся влиять на его избирательные процессы, подчёркивает AP.