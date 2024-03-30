Действия Израиля в Газе напоминают геноцид — бывшая сотрудница Госдепа США

Израиль хочет уничтожить население Газы, а Вашингтон это спонсирует, такое мнение высказала экс-сотрудница Госдепартамента США Аннель Шелин в эфире CNN. Хоть геноцид и является крайне сложным понятием, многие эксперты уверены, что именно это происходит сейчас в секторе Газа. При этом такие люди, как Джаред Кушнер, уже заявляют о постройке там небоскрёбов и захвате территории.
Вы пишете о насильственном переселении мирных жителей Газы, отсутствии помощи, насилии со стороны израильских поселенцев на Западном берегу. Вы говорите, цитирую, что эти действия, которые, по заключению экспертов по геноциду, отвечают определению геноцида, осуществляются при дипломатической и военной поддержке правительства США. И это основание для вашей отставки. Как вы знаете, геноцид — это очень специфическое определение. Как вы считаете, насколько действия Израиля соответствуют этому определению?
АННЕЛЬ ШЕЛИН, экс-сотрудница отдела по правам человека Госдепартамента США: Я бы оставила это на усмотрение экспертов. Как вы сказали, это очень специфическое определение. Но я считаю, что в целом действия израильских военных направлены на то, чтобы уничтожить население Газы. Мы также слышали подобные заявления от израильских официальных лиц, как политических, так и военных.
К сожалению, мы также слышим, что сейчас разрабатываются планы по захвату территории сектора Газа. Выступал Джаред Кушнер и рассказывал о том, как он собирается построить высотки на этом прекрасном пляже. Как вы сказали, преступление геноцида должно соответствовать определённому юридическому определению, но я отмечу, что есть много экспертов, которые утверждают, что именно то, что делает Израиль.
Кандидат психологических наук, декан факультета «Экстремальная психология», доцент кафедры научных основ экстремальной психологии факультета «Экстремальная психология» МГППУ Дмитрий Деулин рассказал в беседе с RT, какие черты характера могут влиять на уровень восприимчивости человеком мошеннических схем.
В России создали ветеринарный диагностический комплекс, благодаря которому можно отследить жизненно важные показатели своего питомца на дому. Отмечается, что такое решение минимизирует стресс животного и разгрузит медицинский персонал. Об этом RT рассказали в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя слова Аллы Пугачёвой и Андрея Макаревича* о теракте в «Крокус Сити Холле», назвала пошлым попрекание тех, кто публично выражает сочувствие после трагедии.
Помощник российского президента, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский заявил, что учебники по истории для 5—9-х классов готовы, они на стадии рецензирования.
Защита российского гражданина Александра Винника, арестованного в Соединённых Штатах по обвинению в отмывании денежных средств, ведёт переговоры о возможности признания вины, сообщил его адвокат Аркадий Бух.
Бывший главный редактор журнала «Физкультура и спорт» Анатолий Чайковский, муж прославленного тренера по фигурному катанию Елены Чайковской, рассказал, почему зрители восхищались олимпийскими чемпионами Алексеем Ягудиным и Евгением Плющенко.