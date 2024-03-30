Действия Израиля в Газе напоминают геноцид — бывшая сотрудница Госдепа США

Израиль хочет уничтожить население Газы, а Вашингтон это спонсирует, такое мнение высказала экс-сотрудница Госдепартамента США Аннель Шелин в эфире CNN. Хоть геноцид и является крайне сложным понятием, многие эксперты уверены, что именно это происходит сейчас в секторе Газа. При этом такие люди, как Джаред Кушнер, уже заявляют о постройке там небоскрёбов и захвате территории.

Вы пишете о насильственном переселении мирных жителей Газы, отсутствии помощи, насилии со стороны израильских поселенцев на Западном берегу. Вы говорите, цитирую, что эти действия, которые, по заключению экспертов по геноциду, отвечают определению геноцида, осуществляются при дипломатической и военной поддержке правительства США. И это основание для вашей отставки. Как вы знаете, геноцид — это очень специфическое определение. Как вы считаете, насколько действия Израиля соответствуют этому определению?

АННЕЛЬ ШЕЛИН, экс-сотрудница отдела по правам человека Госдепартамента США: Я бы оставила это на усмотрение экспертов. Как вы сказали, это очень специфическое определение. Но я считаю, что в целом действия израильских военных направлены на то, чтобы уничтожить население Газы. Мы также слышали подобные заявления от израильских официальных лиц, как политических, так и военных.

К сожалению, мы также слышим, что сейчас разрабатываются планы по захвату территории сектора Газа. Выступал Джаред Кушнер и рассказывал о том, как он собирается построить высотки на этом прекрасном пляже. Как вы сказали, преступление геноцида должно соответствовать определённому юридическому определению, но я отмечу, что есть много экспертов, которые утверждают, что именно то, что делает Израиль.

Дата выхода в эфир 30 марта 2024 года.