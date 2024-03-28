Hill: большинство американцев осуждают войну Израиля против ХАМАС

По данным нового опроса Gallup, большинство американцев не одобряют войну Израиля против ХАМАС, пишет The Hill. Поддержка снизилась с 50% в ноябре до 36% в этом месяце, а протесты, призывающие к прекращению огня и защите жизни палестинцев, стали в США обычным явлением.

Большинство американцев не одобряют войну Израиля против палестинской боевой группировки ХАМАС в секторе Газа, сообщает The Hill. По данным нового опроса Gallup, их поддержка снизилась с 50% в ноябре до 36% в этом месяце. Напротив, число тех, кто не одобряет военные действия Израиля, увеличилось с 45% в ноябре до 55% в марте.

Однако одобрение израильской войны разделилось по партийному признаку: 64% республиканцев поддерживают военные действия в Газе, в то время как среди демократов таких всего 18%. Тем не менее в целом наблюдается снижение поддержки по сравнению с ноябрём, когда 71% республиканцев и 36% демократов поддерживали войну Израиля.

Протесты, призывающие к прекращению огня и защите жизни палестинцев, стали обычным явлением в США. Между тем, почти шестимесячной войне не видно конца, даже несмотря на то, что более 32 тыс. палестинцев были убиты, а ООН предупреждает о голоде на севере Газы.

Администрация Байдена пытается доставить в Газу больше гуманитарной помощи, но при этом занимает более жёсткую позицию в отношении войны, воздержавшись на этой неделе от принятия резолюции Совета Безопасности ООН, призывающей к немедленному прекращению огня в течение следующих двух недель и освобождению заложников. После голосования Нетаньяху отменил поездку делегации в Вашингтон.

Байден и ключевые члены его кабинета также настаивают на том, чтобы Израиль пересмотрел решение о проведении крупной наземной операции в городе Рафах на юге Газы, где укрываются от войны более миллиона палестинцев.