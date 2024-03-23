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Стратегическая потеря для Израиля — WSJ о резолюции США по Газе

Материал представлен в пересказе ИноТВ
США увеличили давление на Израиль посредством действий в Совете Безопасности ООН, которые The Wall Street Journal называет стратегической потерей для Израиля, ещё не добившегося своей цели — уничтожения ХАМАС. Более того, давление на Израиль администрации Джо Байдена может даже укрепить решимость ХАМАС отказаться от сделки по освобождению оставшихся заложников.
Стратегическая потеря для Израиля — WSJ о резолюции США по Газе
АР

Администрация президента Джо Байдена в пятницу в Организации Объединённых Наций «получила то, что хотела», и заплатить за это придётся Израилю, пишет The Wall Street Journal.

Устав от критики в свой адрес за поддержку действий Израиля, США предложили резолюцию о прекращении огня, которая была «достаточно антиизраильской», чтобы набрать 11 из 15 голосов Совета Безопасности. Тем не менее Россия и Китай применили право вето и заблокировали представленный США проект — в Вашингтоне это связали с нежеланием Москвы и Пекина осуждать ХАМАС.

Чтобы набрать «бессмысленные голоса», администрация Байдена пересмотрела свою первоначальную резолюцию. Окончательный проект США «определяет необходимость немедленного и устойчивого прекращения огня» для защиты гражданского населения и содействия увеличению помощи, но не обязательно для освобождения израильских заложников.
 
В итоге Совет Безопасности принял резолюцию, требующую увеличения поставок гуманитарной помощи, без осуждения ХАМАС. США и Россия воздержались при голосовании. В конце концов США всё же одержали незначительную дипломатическую победу, закрепляя формулировку «немедленного прекращения огня» в качестве отправной точки для будущих переговоров.
 
Это WSJ называет стратегической потерей для Израиля, который ещё не добился своей цели — уничтожения ХАМАС. Давление Байдена на Израиль может даже укрепить решимость ХАМАС отказаться от сделки по освобождению оставшихся заложников, так как там будут исходить из того, что США в конечном итоге помешают Израилю завершить свои планы.
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источник
Wall Street Journal США Северная Америка
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