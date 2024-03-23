США увеличили давление на Израиль посредством действий в Совете Безопасности ООН, которые The Wall Street Journal называет стратегической потерей для Израиля, ещё не добившегося своей цели — уничтожения ХАМАС. Более того, давление на Израиль администрации Джо Байдена может даже укрепить решимость ХАМАС отказаться от сделки по освобождению оставшихся заложников.
Администрация президента Джо Байдена в пятницу в Организации Объединённых Наций «получила то, что хотела», и заплатить за это придётся Израилю, пишет The Wall Street Journal.
Устав от критики в свой адрес за поддержку действий Израиля, США предложили резолюцию о прекращении огня, которая была «достаточно антиизраильской», чтобы набрать 11 из 15 голосов Совета Безопасности. Тем не менее Россия и Китай применили право вето и заблокировали представленный США проект — в Вашингтоне это связали с нежеланием Москвы и Пекина осуждать ХАМАС.
Чтобы набрать «бессмысленные голоса», администрация Байдена пересмотрела свою первоначальную резолюцию. Окончательный проект США «определяет необходимость немедленного и устойчивого прекращения огня» для защиты гражданского населения и содействия увеличению помощи, но не обязательно для освобождения израильских заложников.
В итоге Совет Безопасности принял резолюцию, требующую увеличения поставок гуманитарной помощи, без осуждения ХАМАС. США и Россия воздержались при голосовании. В конце концов США всё же одержали незначительную дипломатическую победу, закрепляя формулировку «немедленного прекращения огня» в качестве отправной точки для будущих переговоров.
Это WSJ называет стратегической потерей для Израиля, который ещё не добился своей цели — уничтожения ХАМАС. Давление Байдена на Израиль может даже укрепить решимость ХАМАС отказаться от сделки по освобождению оставшихся заложников, так как там будут исходить из того, что США в конечном итоге помешают Израилю завершить свои планы.
История с бомбардировками Югославии показала, что на Западе российские контрагенты всегда всё трактуют в свою пользу, заявил президент России Владимир Путин в фильме «Белград», фрагмент которого показали в эфире телеканала «Россия 1».
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить личности всех участвовавших в спасении людей в ходе теракта в «Крокус Сити Холле» для рассмотрения вопроса о награждении.
Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сообщил, что решение Конституционного суда по смертной казни не подразумевает исключений и возможности отмены моратория в отдельных случаях.
Перед товарищеским матчем между «Црвеной звездой» и «Зенитом» на стадионе дважды включали песню группы «Ленинград» в память о комментаторе Василии Уткине, также болельщики посвятили баннер жертвам теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».