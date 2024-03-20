France 24: в ООН предрекли неизбежный катастрофический голод на севере сектора Газа

Население севера сектора Газа в ближайшие месяцы ждёт катастрофический уровень голода, передаёт France 24 предупреждение ООН и международных групп помощи. На границе с Египтом застряли тонны гумпомощи, которые Израиль не пропускает в анклав и грозится начать наземную операцию в направлении города Рафах, где укрываются беженцы.

Толпа людей отчаянно ждёт, когда им выдадут немного муки. В секторе Газа более миллиону человек — половине населения — угрожает катастрофический уровень голода.

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По данным доклада, опубликованного в понедельник агентствами ООН и международными группами помощи, известными как IPC, голод угрожает 300 тысячам человек на севере стран уже в мае, а к середине июля затронет половину населения. Такие показатели — самые высокие из когда-либо зафиксированных в худшем рейтинге IPC, это фаза катастрофы.

РЕЙН ПОЛСЕН, глава управления ФАО по чрезвычайным вопросам и устойчивости: Задолго до получения данных о голоде люди уже испытывают экстремальный голод и глубокие страдания. Зашкаливает недоедание, растёт число смертей.

Неправительственные организации призывают к немедленному прекращению огня, чтобы избежать голода и привести воду, продукты питания и лекарства в анклав. Ежедневно необходимо 500 грузовиков гумпомощи, однако попадает туда лишь малая их часть. Эксперты считают, что морские или воздушные поставки помощи никогда не могут заменить наземных, которые в данный момент находятся под строгим контролем Израиля.

Глава дипломатии ЕС заявил, что Израиль превратил сектор Газа в крупнейшее в мире кладбище на открытом воздухе.

ЖОЗЕП БОРРЕЛЬ, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам: Это недопустимо. Голод используют как средство ведения войны, давайте скажем прямо. И вопрос не в недостаточном снабжении: сообщается, что на египетской границе застряли запасы продуктов, которых хватит на несколько месяцев.

Главный погранпереход между сектором Газа и Египтом находится в городе Рафах, где нашли убежище почти 1,5 миллионов гражданского населения. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил о наземной операции на этом направлении, несмотря на предостережения международного сообщества.