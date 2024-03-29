Daily Telegraph: Израиль не сможет уничтожить ХАМАС, после того как США «отвернулись» от Тель-Авива

Спустя полгода после начала бомбардировок палестинских территорий руководители ХАМАС всё ещё живы и находятся на свободе, а главная цель вторжения ЦАХАЛ в сектор Газа терпит крах, сообщает издание Daily Telegraph. В то же время США «отвернулись» от Тель-Авива, и теперь в глазах источников издания в лице представителей израильской разведки поиск оставшихся главарей террористов может стать неосуществимой задачей.

Представители израильской разведки рассказали журналистам издания Daily Telegraph, что несмотря на месяцы интенсивных боёв в секторе Газа, Тель-Авив не в состоянии уничтожить группировку ХАМАС. Кроме того, главная цель вторжения в автономию терпит крах по мере утраты Израилем международной поддержки в связи с бомбардировками мирного палестинского населения.

Израиль хоть и ликвидировал основную структуру командования ХАМАС в центральной и северной части Газы, однако очаги «партизанского» сопротивления остались. По данным источников издания среди высокопоставленных официальных лиц, 4 из 24 батальонов ХАМАС остались совершенно нетронутыми после бегства в Рафах, куда готовится вторгнуться ЦАХАЛ. В то же время в Израиле сомневаются в возможности найти и уничтожить оставшихся террористов, поскольку США «отвернулись от Израиля», хотя ещё месяц назад уверенность в этом у Тель-Авива была.

В результате военных действий в Газе центральное командование ХАМАС больше не имеет «чёткой картины того, что происходит» с остальными его боевиками глубоко под землёй в разветвлённой сети туннелей. Поэтому Израиль считает, что лучший шанс уничтожить ХАМАС — это войти в Рафах, но такой шаг не одобряется со стороны Вашингтона, и теперь Тель-Авиву придётся сделать что-то «драматичное и радикальное», чтобы изменить динамику вооружённого конфликта.

В настоящее время ХАМАС сосредоточен на том, чтобы дожить до лета, когда начнётся избирательная кампания в США и поддержка Израиля, вероятно, ещё больше сократится, полагают источники газеты, которые убеждены, что на Израиль усиливается давление с целью достижения какого-то соглашения, а это означает, что ХАМАС может выжить, а это уже будет выгодно ещё и Ирану.