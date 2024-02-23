Обозреватель WP: двойные стандарты Вашингтона подрывают американскую дипломатию — влияние США в мире ослабевает

Конфликты на Украины и в секторе Газа стали сумерками для столь любимого западными лидерами «миропорядка, основанного на правилах», пишет обозреватель The Washington Post Ишан Тарур. При этом военная кампания Израиля в секторе Газа, проводимая при поддержке Вашингтона, напомнила о двойных стандартах США на мировой арене.
Усталость от Украины становится реальностью, особенно в Соединённых Штатах, где законодатели-республиканцы блокируют новое финансирование военных усилий Киева, пишет обозреватель The Washington Post Ишан Тарур.
При этом некоторые аналитики и политики начинают задаваться вопросом, не стали ли болотистые траншеи на полях сражений на юго-востоке Украины линией цивилизационного разлома, как утверждают уже многие западные лидеры.
За пределами западных стран такого мнения многие стали придерживаться уже после начала украинского конфликта. А после старта параллельной войны в секторе Газа эта точка зрения ещё более упрочилась.
Для многих сторонних наблюдателей израильская военная кампания, последовавшая за смертоносной террористической атакой ХАМАС 7 октября, послужила напоминанием о давних двойных стандартах США на мировой арене. Израиль, травмированный «самым смертоносным днём в еврейской истории со времён холокоста», разрушил большую часть Газы, убил десятки тысяч мирных жителей и спровоцировал ошеломляющий гуманитарный кризис, который может только усугубиться.
Агентства ООН и сотрудники гуманитарных организаций предупреждают, что в ближайшие месяцы недоедание и рост болезней может унести десятки тысяч жизней в секторе Газе. При этом предполагаемое соучастие Запада в страданиях палестинцев подрывает американскую дипломатию.
Так, Ричард Гоуэн, директор Международной кризисной группы при ООН, заявил, что из-за неоднократного использования Вашингтоном своего права вето в Совете Безопасности ООН по войне в секторе Газа Америке стало сложно критиковать Россию. Причём русские, добавил Гоуэн, чувствуют очевидную возможность указать на лицемерие США.
Как отмечается в статье, конфликты на Украине и в секторе Газа стали сумерками для столь любимого западными лидерами «миропорядка, основанного на правилах».
«Складывающаяся реальность такова, что мы живём во всё более разделённом мире с ослабевающим влиянием США, меняющимися альянсами и устойчивой эрозией международного права и универсальных принципов», — отмечает автор статьи.
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