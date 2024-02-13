За Украину долгое время ратовали активисты, которые выступали против прекращения огня, против переговоров и за продолжение военных действий. Но с начала конфликта в Газе те, кто вместе с Вашингтоном так неуклонно поддерживал Киев, внезапно утихли, пишет Responsible Statecraft. Украина же вместе с их лояльностью потеряла и поддержку конгресса, который всё ещё не одобрил новый пакет помощи. Теперь по всем Соединённым Штатам гремят акции протестов сторонников прекращения огня в секторе Газа.

Конфликт на Украине сейчас развивается не в самом лучшем для Киева ключе. Именно в такое время активисты, которые громче всех высказывались за продолжение боевых действий и против мирных переговоров, остановили свою активную поддержку, пишет Responsible Statecraft.

Конгресс уже почти полгода задерживает «выделение более 60 миллиардов долларов на военную и экономическую помощь». Эта ситуация может стать для Киева фатальной. Американские аналитики считают, что это грозит для Украины военным поражением. Совсем недавно ещё одна попытка выделить деньги потерпела неудачу — случилось это после отказа от сделки по обеспечению безопасности границы США, которая является камнем преткновения для республиканцев. Так что вполне возможно, что помощь действительно не придёт.

Интересно, что, как только у Киева начались настолько серьёзные проблемы, вся поддержка активистов улетучилась. Подвешенная ситуация с выделением помощи даже не вызывает особого общественного негодования, отмечает автор статьи. «Общественного бунта не последовало».

При этом ситуация в Газе, которая объективно затмила конфликт на Украине, вызывает в США настоящий общественный резонанс.

С октября акции протеста сторонников прекращения огня проходят в крупных городах США почти каждую неделю.

Эта ситуация влияет и на выборы 2024 года. Избиратели грозятся отозвать свои голоса, если конфликт в Палестине не будет завершён. Теперь почти каждое выступление Байдена сопровождается митингом. Всё это ставит под сомнение его потенциальное переизбрание.

Недовольны действиями Вашингтона на Ближнем Востоке даже в правительстве. Например, сенатор Берни Сандерс «был публично призван более чем 300 бывшими сотрудниками предвыборного штаба поддержать прекращение огня».

На Украине, конечно, не рады такому отношению западных партнёров. Алексей Арестович, бывший советник президента Владимира Зеленского, недавно заявил, что «война могла бы закончиться со Стамбульскими соглашениями». Но стране была обещана полная поддержка в ведении войны, правительство буквально отговорили от мира с Россией.

«Сколько раз мы слышали призывы к «полной победе» и обличение тех, кто призывал к урегулированию путём переговоров? В итоге все эти сторонники оказались не только не друзьями на все времена, но и помогли привести Украину к гораздо худшему положению, чем то, в котором она находилась в начале войны», — подытоживает автор статьи.