Ни колониальное прошлое, ни развязанные войны и бессчётное число переворотов неугодных режимов не отучили Запад судить о других государствах с позиции «свободного мира», которая полностью дискредитировала себя из-за лицемерия и двойных стандартов, считает L'Économiste Maghrébin. Поддержка несправедливости и агрессии вызвала негодование по всему миру, а лидеры общественного мнения теперь представляют правительства Европы и США марионетками в руках скрытых сил, наживающихся на войне и хаосе.

Европа и США слишком долго играли заезженную пластинку о «свободном мире» и «соблюдении прав человека», читая нотации странам Юга о том, какими должны быть правительство и экономика, пишет L'Économiste Maghrébin. Ни колониальное прошлое, ни войны во Вьетнаме, Ираке, Сирии и Ливии, а также бессчётное число переворотов неугодных режимов не убедили Запад пересмотреть свою склонность к суждениям о других государствах, полностью дискредитированную из-за лицемерия и регулярного использования принципа двойных стандартов.

Конфликты на Украине и в секторе Газа, постоянная поддержка несправедливости со стороны западных элит и находящихся у них на службе СМИ, а также щедрая финансовая помощь для агрессоров вызвали негодование по всему миру, в том числе среди западных лидеров общественного мнения. Последние теперь представляют правительства в Европе и США марионетками в руках скрытых сил, которые могут наживаться только на войне и хаосе, а возглавляет их американский ВПК.

Наравне с почти ежедневными протестами против геноцида палестинцев и спонсирования украинской войны всё чаще звучит критика со стороны интеллигенции и учёных. Профессор Питтсбургского университета Майкл Бреннер считает провал на Украине унизительным для западных лидеров, а уничтожение населения сектора Газа — позорным. Байден, Макрон, Шольц, Сунак и другие внешне не испытывают ни унижения, ни позора, однако внутри они не могут не считать себя виновными в обострении конфликтов и катастрофических последствиях антироссийских санкций для экономики своих государств.

Вместо того чтобы сделать шаг назад и сменить курс ради спасения того, что ещё можно спасти, западные элиты продолжают упорствовать на пути к «коллективному самоубийству», считает профессор Бреннер. Им не хватает смелости посмотреть правде в лицо и увидеть, к чему они привели собственные страны, поэтому они продолжают принимать бессмысленные, абсурдные и опасные меры.