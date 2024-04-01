Le Monde: обилие войн в мире можно объяснить тем, что Запад теряет свою силу

«Конец истории», о котором мечтали политологи после окончания холодной войны, так и не наступил — мир по-прежнему сотрясают войны, отмечает профессор экономики Университета Сорбонны Клаудия Сеник в интервью Le Monde. По её словам, нынешняя концентрация конфликтов может говорить, с одной стороны, про характер всего мирового общества. А с другой — «повсюду западный мир подвергается нападкам за свои ценности и за свою гегемонию», и объясняет она это тем, что Запад теряет свою относительную, материальную и символическую силу перед лицом новых развивающихся держав.

Иногда может сложиться впечатление, что сегодня конфликтов и проблем в мире больше, чем раньше, но это не так, отмечает профессор экономики Университета Сорбонны Клаудия Сеник в интервью Le Monde. Эксперты напоминают, что в те же Средние века войны шли постоянно. Наоборот, с течением времени степень конфликтов и насилия в мире снижается, а ценность человеческой жизни стала выше. Но когда войны сегодня всё же происходят, они мобилизуют всё более эффективное оружие, а ядерная угроза и вовсе может уничтожить человечество.

Когда в 1989 году пала Берлинская стена, многие говорили, что настанет «конец истории»: то есть в отсутствие холодной войны и активное противостояние будет не нужно. А развитие политических и экономических свобод должно было создать условия для мира между странами.

Но теперь мир выходит из периода этого оптимизма. Теперь понятно, что и экономическое сотрудничество не может помешать стремлению к политической власти. Человеческая природа конфликтна, и мир без войн предполагает наличие наднационального органа, который мог бы навязывать свою юрисдикцию государствам. ООН с этой ролью не справляется, отмечает эксперт.

Сейчас параллельно идут конфликты на Украине, на Кавказе, в зоне Сахеля, на Ближнем Востоке. С одной стороны, по словам Клаудии Сеник, эти конфликты подчёркивают структурную нестабильность человеческого общества, притом что для определённых групп и вовсе привычно жить только в динамике конфликта и не ценить человеческую жизнь. Но с другой стороны, отмечает она, «повсюду западный мир подвергается нападкам за свои ценности и за свою гегемонию», и объясняет она это тем, что Запад теряет свою относительную, материальную и символическую силу перед лицом новых развивающихся держав.

Клаудия Сеник называет войну Киева справедливой, поскольку Украина как независимое государство находится под угрозой. Но она напоминает, что в рамках теории о справедливой войне прежде, чем перейти к боевым действиям, все остальные средства должны быть исчерпаны, нужно максимально щадить гражданское население и уважать принцип пропорциональности между целями и средствами.

ЕС, в свою очередь, как говорит политолог, стремится построить некие Соединённые Штаты Европы. Но этот горизонт всё ещё остаётся очень далёким. На данный момент чувства «общего дома» недостаточно для возникновения настоящего европейского государства, отмечает эксперт, тем более европейские ценности находятся под серьёзной угрозой.

По словам Сеник, желание Владимира Путина воссоздать империю по контурам Советского Союза нерационально, хотя «война часто отвечает отчасти экономическим мотивам, она также иногда служит для мобилизации граждан, для сохранения власти или укрепления чувства национального единства, в соответствии с риторикой осаждённой цитадели».

И как показывает пример Украины, частью обычной войны сегодня стала кибервойна. «Информация — это ключ к пониманию мира и отправная точка любой стратегии, и поэтому она всегда была предметом тайн и манипуляций». Однако кибервойна — это всего лишь новое поле битвы; конфликты создают не технологии, напоминает политолог. «Мир иногда наступает, когда существует баланс между силами или когда одно государство становится достаточно сильным, чтобы обуздать воинственные желания других. Но в мире не будет прочного мира до тех пор, пока «лига наций», о которой говорил Иммануил Кант в XVIII веке, не сможет издавать законы и выполнять их», — резюмирует Клаудия Сеник в интервью Le Monde.