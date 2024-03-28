Обозреватель DT: Великобритания ослабила оборону из боязни спровоцировать Китай или Россию

Похоже, что правительство Великобритании «слишком напугано», чтобы защититься от таких потенциально опасных противников, как Китай или Россия, — и вместо этого готово сделать всё, чтобы лишний раз их не провоцировать, считает обозреватель The Daily Telegraph Кон Кофлин. По его мнению, именно поэтому Лондон принимает недостаточно мер и в отношении конфликта на Украине, и для борьбы с угрозами в киберпространстве. Автор призывает правительство более активно отстаивать свои интересы, а не ограничиваться символическими жестами.

Британское правительство «сталкивается с неопровержимыми доказательствами того, что враждебные государства стремятся причинить нам вред», однако его реакция заключается в том, чтобы не предпринимать никаких действий, которые могут расценить как провокацию — вместо того чтобы активнее обороняться, пишет обозреватель The Daily Telegraph Кон Кофлин. По его мнению, именно такой образ мышления определял реакцию Лондона и на украинский конфликт, и на угрозы в киберпространстве.



Вместо того чтобы предоставить Киеву достаточно военных ресурсов, чтобы украинцы смогли «нанести сокрушительное поражение Москве», Лондон лишь помогает сдерживать удары и обеспечивает их средствами для защиты, а не для того, чтобы помочь добиться победы, подчёркивается в статье. Аналогичный подход наблюдается и в реакции на доклад о том, что группа китайских хакеров нацелилась на ключевые политические учреждения Великобритании, поясняет автор.



Столь же неубедительный подход, по его мнению, применяется и в отношении других враждебных режимов, таких как Иран или другие авторитарные государства. Более того, даже при вводе санкций против России было предпринято недостаточно усилий для отслеживания активов компаний и частных лиц, попавших под санкции. В итоге многим удалось обойти эти меры, предупреждает автор.



Он призывает срочно принять меры, которые не позволяли бы российским компаниям использовать лазейки в британской юридической системе. А также рекомендует правительству более активно отстаивать свои интересы и защищаться от соперников, а не ограничиваться «символическими жестами».