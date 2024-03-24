Times: абсурдные санкции против российских алмазов бьют исключительно по европейским трейдерам

Россия не чувствует на себе последствия западных санкций против своей алмазно-бриллиантовой отрасли, в отличие от европейских трейдеров, которые предупреждают, что вскоре им придётся покинуть Бельгию, чтобы спасти свой бизнес, пишет The Times. Причина кроется в абсурдном распоряжении Европейской комиссии направлять все алмазы на проверку в Антверпен. Это решение для торговцев алмазами и бриллиантами выливается в длительные задержки, дополнительные расходы и недовольство клиентов.

Европейские торговцы алмазами бьют тревогу: санкции против алмазно-бриллиантовой отрасли России «абсурдны» и «сеют хаос на международном ювелирном рынке», пишет The Times.

После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции в отношении природных ресурсов России — они запретили европейцам покупать нефть, золото и даже икру российского происхождения. Однако отчасти благодаря активному лоббированию со стороны Бельгии, алмазы не подпали под ограничения — до 1 января 2024 года, когда в силу вступил запрет на импорт непромышленных алмазов и бриллиантов, добытых, обработанных или произведённых в России.

Вскоре после вступления запрета в силу Европейская комиссия распорядилась, чтобы все алмазы, направляющиеся в ЕС, отправлялись в алмазную столицу Европы Антверпен для проверки, российского они происхождения или нет. С 1 марта в Бельгию на проверку должны отправляться все алмазы от 1 карата, с 1 сентября — все камни от 0,5 карата. Остаётся только одна загвоздка: определить их происхождение невозможно. Несмотря на это, чиновники требуют задокументированного подтверждения. Торговцы алмазами жалуются: это длительные задержки, дополнительные расходы и недовольные клиенты.

При этом другие традиционные центры торговли алмазами — Индия, Дубай и Тель-Авив — с подобными ограничения не сталкиваются. На практике это означает, что Россия не чувствует на себе последствия санкций, в отличие от алмазно-бриллиантовой отрасли Европы, где трейдеры опасаются, что из-за санкций им придётся вслед за огранщиками алмазов покинуть Бельгию, чтобы спасти свой бизнес.

На этом фоне британские торговцы алмазами признаются, что впервые рады тому, что их страна вышла из Европейского союза. Великобритания и США решили позволить производителям бриллиантов самостоятельно сертифицировать страну происхождения, не требуя направлять камни в Антверпен.

«Если бы вы спросили меня, что я думаю о выходе из ЕС, я бы сказал, что это была самая большая ошибка, которую когда-либо совершала Великобритания. Сейчас я думаю: «Боже мой, как я рад, что мы оттуда выбрались», — заявил в беседе с The Times глава Лондонской алмазной биржи Алан Коэн.