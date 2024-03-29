Разжигатели войны в США в своих заявлениях преследуют не американские интересы, часто путая их с интересами других стран, пишет The American Conservative. Так, участие в украинском конфликте не принесёт Вашингтону пользы, равно как ему не нужна и бесконечная опосредованная война с Россией.

«Может ли кто-нибудь сказать сенатору Линдси Грэму, одному из главных в сенате, кто разжигает войну, что «мы» не находимся в состоянии войны с Россией? Это Украина воюет», — пишет в своей статье для The American Conservative журналист Дуг Бэндоу. Он отмечает, как Грэм прокомментировал идею об изменении призывного возраста на Украине: «Нам нужно больше людей на фронте». Автор статьи возмущается: «Нам? Когда Грэм принял украинское гражданство и вошел в украинскую Раду?»

«Грэм — один из многих глупых американских чиновников, которые, похоже, считают, что они должны представлять зарубежные страны в делах с США, а не США в делах с зарубежными странами», — возмущается журналист. По его словам, это не новое явление: американцы часто поддерживали свою исконную родину вплоть до того, что Вашингтону приходилось идти на военное вмешательство, иногда в ущерб своим интересам, а также расширять НАТО до границ России. Ещё одной причиной для этого он называет интересы торговцев оружием.

Если Грэм считает, что Украине нужно больше людей на передовой, то автор статьи предлагает ему самому туда отправиться: «Грэм мог бы показать, что он не просто хвастун, притворяющийся крутым, и отправиться сражаться в одной из войн, в которую он отчаянно стремился ввергнуть США».

«Главнейшая обязанность американских чиновников — служить американскому народу, — напоминает автор статьи. — Внешняя политика Вашингтона должна быть сосредоточена на национальных интересах США, особенно на защите американского народа, территории, процветания и конституционной системы».

Украину вряд ли можно назвать либеральной демократией западного образца, пишет журналист: режим в Киеве оценивают как «частично свободный», а украинские лидеры «предаются демагогии и демонизации в отношении иностранцев, которые не кланяются им и не поддерживают их требования».

«Одно дело желать Киеву добра. И совсем другое — развязать глобальную ядерную войну ради него». Автор статьи отмечает, что «США уже несут ответственность за гибель тысяч российских солдат». Он напоминает, что у России есть ядерный арсенал, сопоставимый с американским, а в российской военной доктрине записано, что она может его использовать при угрозе поражения.

«Ничто в российско-украинском конфликте не оправдывает риск войны с Россией», — отмечает автор статьи. По его словам, украинское лобби выдвигает несколько причин, по которым вашингтонские политики должны ставить желания Киева на первое место, но ни одна из них не убедительна. В частности, они утверждают, что после победы на Украине Путин не остановится, а двинется на Запад.

Автор статьи с этим не согласен. Он напоминает слова самого президента России: «НАТО не может не понимать, что у России нет причин, никакого интереса — ни геополитического, ни экономического, ни политического, ни военного — воевать со странами НАТО». Ещё в 2001 году Путин рассчитывал на позитивные отношения с Западом, и с тех пор ничто не говорит о том, что он заинтересован в войне с Европой.

Москва ясно давала понять, что расширение НАТО может спровоцировать её реакцию, и, в частности, в 2008 году директор ЦРУ Уильям Бернс, который тогда служил послом США в России, предупреждал об этом: «Вступление Украины в НАТО — это самая яркая из всех красных линий для российской элиты (не только Путина)».

Автор статьи также отмечает, что Европа обладает гораздо большей экономикой и населением, чем Россия, тратит много средств на оборону, так что вряд ли российская армия промарширует по улицам Парижа и Берлина.

Когда сторонники войны говорят о том, что победа России станет плохим прецедентом для других держав, например для Китая, Северной Кореи и Ирана, то автор статьи напоминает, что агрессия почти всегда отражает местные обстоятельства. Так, Иран и без того занимается асимметричной войной. Украина бессмысленна как прецедент для Корейского полуострова, где США активно вовлечены в оборону Южной Кореи. Так же и Пекин знает о вовлечённости США в дела Тайваня, Украина служит для него, наоборот, отвлечением внимания Вашингтона и помогает ему сблизиться с Россией.

Наконец, сторонники войны утверждают, что неудача на Украине подорвёт доверие к Америке. Но автор статьи перечисляет ошибки Вашингтона за последние годы: Венгрию, Кубу, Чехословакию, Камбоджу, Вьетнам, Лаос, Иран, Польшу, Сомали, Египет, Ирак, Сирию, Гонконг, Венесуэлу и Афганистан. Несмотря на этот список, иностранные правительства, включая Украину и Тайвань, продолжают стекаться в Вашингтон, выпрашивая деньги, оружие, договоры и обещания. Спустя почти 80 лет, наполненных разочарованием, европейцы по-прежнему отдают свою оборону в руки Вашингтона.

«Короче говоря, конфликт хотя и представляет собой гуманитарный ужас, не является жизненно важным интересом безопасности США. Он не требует ведения бесконечной опосредованной войны», — пишет автор статьи. США по-прежнему заинтересованы в стабильной и мирной Европе. В интересах Вашингтона выживание суверенного Киева. Лучшим способом достижения этих целей было бы вовлечение России в пересмотренный порядок обеспечения безопасности, отмечает автор статьи. Но он предупреждает: достичь реального компромисса будет непросто. Но в интересах Киева и Америки положить конец конфликту как можно скорее, пишет автор статьи в The American Conservative.