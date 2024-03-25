Риттер: «администрация Байдена понимает, что у них заканчивается время на Украину» — поражение в войне неминуемо

Абсолютно очевидно, что Украина была нужна лишь для того, чтобы ослабить Россию. Но сейчас у Вашингтона остаётся всё меньше времени на помощь Киеву. Грядут выборы, на которых Украина будет лишь мешать Байдену, так что ему нужно закончить войну к ноябрю. Война же уже точно проиграна, сейчас американские политики хотят просто смягчить последствия и переложить вину на других. Такое мнение высказал в интервью Dialogue works экс-офицер разведки США Скотт Риттер.

Похоже, что администрация Байдена всё ещё думает о продолжении этой войны. Считаете ли вы это политическим ходом со стороны администрации Байдена? И когда закончатся президентские выборы 2024 года, они изменят своё отношение? Или, если они останутся у власти, они будут так же относиться к России?

СКОТТ РИТТЕР, экс-офицер разведки морской пехоты США: Я думаю, что сейчас проводится политика, направленная на использование Украины в качестве инструмента для ослабления России. Россия находится в процессе уничтожения этого инструмента. И если это был единственный инструмент, которым вы располагали для выполнения работы, и вы вдруг обнаружили, что остались без него, вам, возможно, придётся пересмотреть свой подход. Вы хотите срубить дерево, у вас есть топор. Топор ломается. Вдруг вы смотрите на дерево и говорите: «может, я просто использую его для тени, потому что дерево здесь. Оно никуда не денется».

Кроме того, есть и другие вещи. У нас есть БРИКС. У нас есть дедолларизация. У нас есть меняющаяся международная обстановка. Я думаю, администрация Байдена понимает, что у них заканчивается время на Украину. И они говорят: «если мы проиграем», а я говорю: «когда они проиграют». И они проиграют. Вопрос в том, как смягчить последствия поражения. Можете ли вы заключить более выгодную сделку? Можете ли вы договориться о чём-то, что сохранит хоть толику достоинства и гордости? Ведь речь идёт именно об этом. Я твёрдо уверен, что администрация Байдена не хочет, чтобы Украина была включена в избирательный бюллетень в ноябре.

И что это значит? Как вы думаете, сможет ли администрация Байдена переломить ход этой войны к ноябрю и объявить о победе? Вот и ответ. Покачайте головой — нет, потому что это ответ. Они не смогут этого сделать.

Поэтому им нужно, чтобы война закончилась к ноябрю. Вот ответ, который нам нужен. И они не собираются побеждать. Мы знаем, что они не победят. Остаётся только определить, как они проиграют. И именно в таком положении находится администрация Байдена.

Но это ещё и политическая игра. Они хотят смягчить ситуацию. Так что действия администрации Байдена не обязательно связаны с тем, что они верят в то, что им удастся получить деньги из Конгресса и изменить ситуацию. А скорее с тем, что они ищут козла отпущения. Поэтому они называют ситуацию на Украине удручающей. И они говорят, что если этого не произойдёт, то сложится ужасная ситуация. Зная, что этого не произойдёт и ситуация не такая уж и страшная, но создавая возможность сказать, что во всём виноваты республиканцы.

Таким образом, администрация Байдена не слишком отклоняется от своих первоначальных политических целей — подорвать Россию, уничтожить ее и т. д. Но они хотят, чтобы люди поверили, что они серьёзно отнеслись к этому, зная, что всё провалится, и изо всех сил стараясь переложить вину за этот провал на республиканцев. И именно это и происходит. Это глупая политическая игра, потому сейчас мы переживем сезон глупостей в американской президентской политике.

Дата выхода в эфир 25 марта 2024 года.