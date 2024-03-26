Внешнеполитическая элита США мобилизовала всё влияние для пропаганды опосредованной войны на Украине с намерением ослабить российские вооружённые силы и, в итоге, вызвать в России смену режима. Однако, как пишет Asia Times, вместо обещанного краха Россия стала центром реорганизации глобальных цепочек поставок и их финансирования. Из противостояния Россия выйдет победителем, а американские активы в Западной Европе будут подорваны.
Внешнеполитическая элита США мобилизовала всё влияние на европейские правительства и отрядила полчища журналистов, аналитических центров и нанятых политиков для пропаганды опосредованной войны на Украине с намерением ослабить российские вооружённые силы и, в итоге, вызвать в России смену режима. Однако, как пишет автор Asia Times, вместо обещанного краха Россия стала центром реорганизации глобальных цепочек поставок и их финансирования, а её экономика растет, а вовсе не сократилась вдвое, как посулил Байден в марте 2022 года.
Россия производит артиллерийских снарядов в четыре-семь раз больше, чем Украина. ПВО Украины истощена, поскольку её старые зенитные ракеты советской эпохи давно расстреляны, а запасы ракет для натовских батарей «Пэтриот» постепенно заканчиваются.
У России ещё с советских времен сохранился практически неисчерпаемый запас больших бомб. Оснащённые дешёвыми системами наведения, они запускаются с самолётов на расстоянии почти до 100 км и точно бьют по украинским целям. Население России в пять раз больше украинского, и она выигрывает боевые действия на истощение.
Санкции против России провалились, потому что Москва получила доступ к неограниченным объёмам импорта из Китая, а также Индии и других стран, причём как напрямую, так и окольными путями через массу посредников, включая Турцию и бывшие советские республики.
«Россия выйдет победителем, а американские активы в Западной Европе будут подорваны. Воздействие на мировое положение Америки окажется разрушительным: Тайвань внимательно следит за участью американских ставленников на Украине», — заключает автор материала.
Заместитель генерального секретаря ООН, глава Контртеррористического управления всемирной организации Владимир Воронков заявил, что терроризм является глобальной угрозой, а международное сотрудничество по линии специальных служб является одним из важнейших факторов его предотвращения и борьбы с ним.
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