Первый президентский срок Трампа стал испытанием для отношений США и Европы, а второй их добьёт

Ещё в преддверии первого президентского срока Дональда Трампа европейские лидеры боялись его резких и непредсказуемых заявлений. Однако не деле Трамп проводил традиционную американскую внешнюю политику по отношению к Европе. Но в этот раз на фоне украинского конфликта риски для европейского региона увеличились, в то время как в Соединённых Штатах уменьшается число сторонников трансатлантического сотрудничества, отмечает издание Foreign Affairs.

Европе следует опасаться повторного прихода к власти в США Дональда Трампа, поскольку в случае победы в президентской гонке во второй раз его отношение к Киеву, Москве и НАТО будет иметь решающее значение для того, как будет разворачиваться украинский конфликт, пишет издание Foreign Affairs.Скорее всего, Трамп разрушит все трансатлантические отношения гораздо сильнее, чем во время своего первого президентского мандата.

Европейские лидеры ещё в 2016 году пребывали в панике от его избрания, однако проводимый Трампом внешнеполитический курс оказался более или менее традиционным, поскольку США не вышли из НАТО, а Вашингтон предоставил Киеву летальную военную помощь. Тем не менее на этот раз геополитические риски для Европы станут намного более опасными, поскольку они будут заключаться в уменьшении роли Соединённых Штатов как надёжного гаранта безопасности региона.

Даже если Трамп сохранит американскую военную поддержку Киеву, что маловероятно, его крайне транзакционный подход к внешней политике придаст «решительности» президенту России Владимиру Путину и помешает военным усилиям Украины. В то же время у Европы не будет достаточно времени, чтобы объединиться и вооружиться в случае потенциального наступления России. С Трампом в качестве главы Белого дома Россия очень быстро сможет заполучить контроль над большими участками Украины.

Несмотря на то что Трамп редко реализует свои самые безрассудные идеи, европейцам нужно понимать, что сторонников трансатлантического сотрудничества среди республиканцев становится всё меньше. Внутри партии идея о том, что Соединённые Штаты не должны нести ответственность за безопасность Европы, стала мейнстримом. Коме того, исходящие от Трампа угрозы будут преследовать Европу даже в том случае, если Трамп не победит на выборах в ноябре.