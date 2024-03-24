Первый президентский срок Трампа стал испытанием для отношений США и Европы, а второй их добьёт
Европе следует опасаться повторного прихода к власти в США Дональда Трампа, поскольку в случае победы в президентской гонке во второй раз его отношение к Киеву, Москве и НАТО будет иметь решающее значение для того, как будет разворачиваться украинский конфликт, пишет издание Foreign Affairs.Скорее всего, Трамп разрушит все трансатлантические отношения гораздо сильнее, чем во время своего первого президентского мандата.
Европейские лидеры ещё в 2016 году пребывали в панике от его избрания, однако проводимый Трампом внешнеполитический курс оказался более или менее традиционным, поскольку США не вышли из НАТО, а Вашингтон предоставил Киеву летальную военную помощь. Тем не менее на этот раз геополитические риски для Европы станут намного более опасными, поскольку они будут заключаться в уменьшении роли Соединённых Штатов как надёжного гаранта безопасности региона.
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