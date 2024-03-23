Американский политолог: конфликт на Украине спровоцировал Запад, а не Путин

Мнение о том, что Путин безосновательно вторгся на Украину, не имеет под собой никаких доказательств. Напротив, все факты говорят о том, что эта война стала результатом расширения НАТО и политики по «превращению Украины в бастион Запада на границах России». Такое мнение высказал американский политолог и профессор Джон Миршаймер в интервью Judging Freedom.

Можете ли вы, профессор Миршаймер, привести аргументы в пользу того, что это Запад спровоцировал Россию на конфликт с Украиной?

ДЖОН МИРШАЙМЕР, американский политолог, профессор: Я привожу эти аргументы с 2014 года. На Западе большинство людей считают, что Владимир Путин несёт главную ответственность за конфликт на Украине, что он империалист, стремящийся создать большую Россию, что его цель — завоевать всю Украину и включить её в эту большую Россию и что затем он сделает то же самое с другими странами и в конечном итоге воссоздаст Российскую империю. Это аргумент, который не имеет под собой никаких доказательств.

Все доказательства, на мой взгляд, говорят о том, что эта война, по сути, стала результатом расширения НАТО и более общей политики, направленной на превращение Украины в бастион Запада на границах России с апреля 2008 года, когда мы впервые объявили, что Украина станет частью НАТО. Русские недвусмысленно дали понять, что для них это неприемлемо, что они рассматривают Украину в НАТО как экзистенциальную угрозу и что они пойдут на любые меры, включая уничтожение Украины, чтобы этого не произошло.

А мы тем не менее отказались всерьёз воспринимать их озабоченность безопасностью и при каждой возможности удваивали усилия по внедрению Украины в НАТО. И в итоге 24 февраля 2022 года Путин вторгся на территорию Украины. Так что именно мы, Запад, несём основную ответственность за разжигание этого конфликта, а не Владимир Путин.

Дата выхода в эфир 23 марта 2024 года.